Huawei P20 Ekran En Boy Oranı 18.7:9 Olabilir

Beklenen telefonun garip bir ekran oranına ve iPhone X gibi bir kamera çıkıntısına sahip olabileceği iddia edildi!

Huawei P20 Ekran En Boy Oranı 18.7:9 Olabilir

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