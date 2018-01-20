Huawei P20 Ekran En Boy Oranı 18.7:9 Olabilir
Beklenen telefonun garip bir ekran oranına ve iPhone X gibi bir kamera çıkıntısına sahip olabileceği iddia edildi!
Huawei P20 (diğer bir adıyla Huawei P11) akıllı telefonunun piyasaya sürülmesine büyük ihtimalle hala en az bir kaç ay daha var, ancak buna rağmen cihazla ilgili ilginç detaylar su yüzüne çıktı. Phone Arena tarafından fark edilen bechmark test sonuçlarında telefonun 18.7:9 en/boy oranında bir ekrana sahip olduğu görünüyor.
Bu nadir en/boy oranı ve 1080 X 2244 ekran çözünürlüğü, Huawei P20 için çerçevesiz ön yüz iddialarını doğrular nitelikte. Piyasada bulunan diğer çerçevesiz telefonların bazıları da 16:9 dışına çıkarak tasarım problemlerini çözmeyi seçmişlerdi, bu yüzden Huawei'nin bu kararı nadir de olsa çok sıra dışı bir karar değil.
Farklı ekranı yanı sıra P20, 8GB RAM ve Kirin 970 işlemcisi ile öne çıkabilir. Ancak telefonun en çok dikkat çeken özelliği 40MP üç sensörlü kamera sistemi. Ön kamerası tek lensli olsa da 24MP çözünürlüğü sayesinde geride kalmayan bir kalite sunacak.
Telefon hakkındaki bu detayların çoğu kesinliğe ulaşmamış sızıntı ve söylentilerden ortaya çıkıyor, ancak markanın kendisi telefonu Şubat ayında gerçekleşecek olan Mobile World Congress'te P20'yi tüm dünyaya tanıtması bekleniyor. Bu etkinlikte ayrıca yapay zekanın P20 ile nasıl bir rol oynayacağını da göreceğiz.
Ali Ruhi Öztürk
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