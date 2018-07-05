Huawei saatleri için yeni bir patent aldı

Huawei, akıllı saatlerine yeni bir yetenek kazandırabilecek bir patent aldı!

Huawei saatleri için yeni bir patent aldı...

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