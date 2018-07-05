Huawei saatleri için yeni bir patent aldı
Huawei, akıllı saatlerine yeni bir yetenek kazandırabilecek bir patent aldı!
Belki de Huawei Watch 2'nin eleştirilerini hisseden Huawei, bir sonraki akıllı saati için farklı bir yaklaşım sergileyebilir. Firma, bir çift Bluetooth kulaklık içerebilecek bir giyilebilir teknolojinin patentini aldı.
Bu patent, kulaklıkların saat kordonuna manyetik olarak yapıştığı veya küçük bir kılıfın içerisinde yer aldığı farklı depolama seçeneklerini gösteriyor. Ayrıca bu saat, saat yüzünün iki yanında yaylar ile serbest kalan mekanizmaları kullanan kapsüller içerisindeki suya dayanıklı kulaklıkları da depolayabiliyor. LetsGoDigital'in bulduğu üzere The World Intellectual Property Organization (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) patenti geçtiğimiz hafta verdi. Kulaklıklarınızı kolay bulunur bir yerde tutmak isteyeceğiniz düşünülürse, bunun oldukça iyi bir fikir olduğu söylenebilir.
Ancak, her zaman olduğu gibi, patentin alınmış olması Huawei'nin bu tür bir saat üretmeyi planladığı anlamına gelmiyor. Firma birkaç ay önce de oyun odaklı bir akıllı saat için bir patent almıştı. Yani Huawei Watch 3, kulaklık depolayabilen ve oyun oynamanıza imkan tanıyan bir saat olabilir. Ya da ikisinden biri olabilir. Son olarak saatin bu özelliklerin ikisine de sahip olmaması, ihtimaller dahilinde. Saat hakkında daha fazla fikrin ise tahminen önümüzdeki yıl yapılacak MWC'de ortaya çıkması beklenebilir.
Levent Öztürk
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