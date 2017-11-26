Huawei'nin Yeni Telefonu Honor V10 Geliyor!
Son dönemde büyük bir atılım yapan Çinli cep devi Huawei, Honor V10 modelinin tanıtım tarihiyle bir kez daha heyecanlandırdı.
Bundan henüz birkaç sene öncesine kadar ülkemizde Çin menşeli olduğu için bir nebze de olsa önyargıyla yaklaşılan bir marka olan Huawei, son yıllarda yaptığı atılımlarla beraber kullanıcı güvenini kazanmayı ve adını çok daha geniş kitlelere duyurmayı başardı. Özellikle piyasaya son olarak sunduğu Huawei Mate 10 Pro modeliyle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Huawei, anlaşılan pazardaki yoğunluğunu arttırmayı sürdürecek. Zira bu kez de Huawei Honor V10 geliyor.
Huawei Honor V10, her ne kadar şimdilik bir söylentiden ibaret olsa da, detaylar da yavaş yavaş belli olmaya başladı gibi. Gelen bilgilere göre Honor V10, Kirin 970 işlemci, 6 GB RAM ve 64 GB ile 128 GB depolama kapasitesi seçeneklerine sahip olancak. Ayrıca arka kamera setinde 20 MP ve 16 MP lensler bulunacakken, ön yüzde de 13 MP ön kamera göreceğiz. Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çalışması beklenen telefon hakkında sızan bu bilgiler, elbette şimdilik sır perdesi arkasında duruyor. Netleşmesi için ise 28 Kasım tarihini bekleyeceğiz.
Weibo'da Huawei V10 için sızan görsele göre, Huawei, 28 Kasım tarihinde Pekin'de düzenleyeceği bir etkinlik Honor V10 modelini tanıtacak. Ancak bu, şirketin 2017 kapanmadan tanıtacağı son model olmayacak. Zira hemen arkasında 5 Aralık'ta bir başka etkinlik var. Bu defa Londra'da yapılacak etkinlikte de şimdilik sır gibi saklanan bir başka telefonu göreceğiz. Elbette tüm bunlar için yine bir süre beklememiz gerekecek.
Ercan Uğurlu
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