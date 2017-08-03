IBM ve Sony'den 330 Terabyte'lık Manyetik Bant!

Verileri manyetik bantlara kaydetme dönemi geri mi geliyor? İşte Sony ve IBM'in yeni veri depolama teknolojisi!

IBM ve Sony'den 330 terabyte'lık manyetik bant!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Tatil Yaparken Güvende Kalmak İçin Birkaç İpucu!
LG, V30'da İkinci Ekran Yerine Ne Kullanacak?
İnternetle İlgili Bildiğiniz Her Şeyi Unutun!
Windows XP ve 2000 ön-yükleme ekranını değiştirin!
GPU Fiyatları Artıyor; Peki GPU Almalı mısınız?

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir