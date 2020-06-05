İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi! İşte ASUS TUF Gaming A15 İncelemesi!

Asus'un TUF serisini sanıyoruz ki artık tanımayan yok. Özellikle oyuncular tarafından sıkı takip edilen markalardan olan Asus'un TUF serisi, yeni dizüstü bilgisayarlarıyla da sonunda piyasaya çıktı. Özellikle oyuncular tarafından bugün inceleyeceğimiz TUF Gaming A15 modeli oldukça merak ediliyordu; biz de bugün bu merakları giderecek ölçüde tüm detaylarıyla Asus'un yeni laptop'ını inceleyeceğiz. Fakat en baştan söyleyelim: Elimizdeki TUF Gaming A15'in FA506IV-AL064T isimli modeli. Laptop'ın farklı model ve buna bağlı ölçüde konfigürasyon seçenekleri de yer alıyor.
Yine bu arada önemli bir diğer not: AMD'nin son dönemde işlemcileriyle dikkat çekmesiyle beraber Intel ile rekabetin oldukça kızıştığı bu dönemde, AMD'nin dizüstü bilgisayar platformunda da öne çıkmaya başladığını görüyoruz ve Asus da TUF Gaming A15'de AMD Ryzen 4000 serisi işlemci kullanmayı tercih etmiş. Hatta bu laptop, şu an Türkiye'de bu işlemci serisine sahip 2 modelden biri; bir diğeri de yine Asus ROG Zephyrus G14 zaten. Evet, şimdi artık incelememize başlayalım.
Güçlü Teknik Kadro
Asus TUF Gaming A15, tasarımından çevre detaylarına, teknik kadrosundan bunun performansa yansımasına kadar pek çok noktada başarılı yeteneklere sahip bir dizüstü bilgisayar. Elbette bu laptop'ın performansı yalnızca oyunlara özgü değil. Zira laptop'ın işlemcisi ve çevresinde yer alan kadro fazlasıyla güçlü. Laptop'ın tasarım ve diğer detaylarından bahsedeceğiz, ancak önce en çok merak edilen yanı olan teknik kadrosunu ve performansını anlatalım istiyoruz.
Asus TUF Gaming A15 FA506, AMD'nin Ryzen 4000 serisi işlemci ailesinden Ryzen 7 4800H içeriyor. 8 fiziksel çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olan bu işlemci, AMD'yi mobil platformda dikkat çekici bir seviyeye taşıyor. 2.9 GHz taban frekans sunan bu işlemci, 4.2 GHz frekansa kadar performans artışı gösterebiliyor. Ayrıca düşük güç tüketimi ile laptop'ın pil yönetimine de büyük ölçüde katkı sağlayabiliyor.
Ryzen 7 4800H ile beraber yerleşik grafik birimi AMD Radeon Vega 7 de laptop'ta hazır bulunuyor fakat TUF Gaming A15'te ekran kartı tarafında NVIDIA çözümü de ayrıca sunulmuş. 6GB GDDR6 bellek kapasiteli NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartının bulunduğu laptop'ta, böylece RTX desteğinden faydalanılabiliyor, hem oyunlarda hem video işleme noktalarından üst gömlek performans alınabiliyor.
Zengin teknik kadro içinde 16 GB kapasiteli ve 3200MHz frekanslı DDR4 RAM'lere de yer veriliyor. Bu RAM'lerin özellikle 3200MHz'de çalıştığının altını çizelim. Bu çok önemli, zira şu an farklı markalarda satışa sunulan bazı yeni laptop modellerinde hala 2666MHz RAM yer alıyor. Buna bilhassa dikkat etmenizi öneririz.
Ayrıca buna ilişkin bir diğer önemli bilgi de, laptop'taki RAM'lerin çift slot olarak yer aldığı olacak. Her zaman söylüyoruz: Laptop'larda çift slot bellek kullanımının performansa katkısı büyük. Yine dilerseniz bu kapasiteyi 32 GB'a kadar da ulaştırabilirsiniz.
Depolama alanı da yine oldukça geniş tutulmuş. TUF Gaming A15'te 1 TB kapasiteli Intel 660p M.2 SSD bulunuyor. Bu sayede hem geniş kapasite hem yüksek performans bir arada sunuluyor.
Üst Seviye Performans
Bu teknik kadro ışığında bu laptop ile ister iş kullanımlarını amaçlayın, ister video render işlemlerinizi yapın, üst seviye performans sağlayacağınız şüphesiz. Ancak elbette bu laptop'ın ana odağı oyun. Zira Ryzen 7 4800H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartı ikilisi bu alanda oyunculara zengin seçenekler sunuyorlar.
Bu laptop ile son dönemin tüm popüler oyunlarını çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Biz kullandığımız süre içinde Call of Duty Modern Warfare'den Battlefield V'e, Mount & Blade II Bannerlord'tan Dirt 2'ye kadar pek çok oyunda değerlendirdik ve performansıyla fazlasıyla etkileyici bulduk. 60 fps üzerini zaten çok rahat alabildiğiniz oyunlarda, RTX desteğinden de elbette yararlanabiliyorsunuz.
Call of Duty Modern Warfare'de ve özellikle RTX güncellemesi ile yeniden adından bahsettirmeye başlayan Minecraft'ta RTX desteğinden had safhada faydalanmanız mümkün.
Ayrıca olması gerektiği gibi laptop'ta sessiz modu, performans modu ve turbo modu bulunuyor. Bunlardan turbo modunu kullandığınızda elbette hafif de olsa performans kazanıyorsunuz ve bu da oyunlarda 1 – 2 fps'e tekabül ediyor, ancak bunun oyuncular için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.
Bu arada Asus TUF Gaming A15'in ekranı da 15.6 inç boyutunda. Ekran IPS panel olmasından dolayı gayet güzel görüntü üretiyor ve geniş görüş alanı sağlayabiliyor, yalnız biraz daha parlak olmasını isterdik. Fakat monitörün oyunlardaki genel görüntü performansını bir hayli beğendik. Uzun uzadıya Call of Duty Modern Warfare oynadığımız laptop, bizlere güzel görünen akıcı bir oyun deneyimi sundu.
Önemli Yetenekler
TUF Gaming A15'e ilişkin önemli bir diğer not, bu modelin kolay upgrade seçeneği sağlaması oluyor. Laptop'ın alt kenarındaki birkaç vidayı söktüğünüzde, RAM ve SSD alanlarını görüyorsunuz. Ayrıca burada ek disk slotları da bulunuyor. Bunlarla beraber laptop'ı sonradan geliştirmenizin mümkün olduğu bilgisini de verelim.
Bu tip mobil platformlarda bu seçeneğin bulunması kullanıcının elini zenginleştirirken, oldukça önem gösteren bir nokta ise soğutma kısmı kuşkusuz. Zira kararlı bir performans için iyi bir soğutma sistemi elbette şart. Bu modelde bu da atlanmamış ve laptop'a termal konuda önemli yetenekler kazandırılmış.
TUF Gaming A15'e kapsamlı bir soğutma sistemi için çift fan yerleştirilmiş ve 3 kenarından da hava çıkışı sağlanmış. Ayrıca altında da bal peteği desenli tasarım ile beraber ek soğutma delikleri bulunuyor. Laptop'ta fanların önüne toz önleyici yerleştirilirken, bu fanlara ayrıca kendini temizleme özelliği de ilave edilmiş. Bu sayede laptop'ın uzun vadeli kullanımına ilişkin adımlar atılmış ki, Asus'un TUF serisi zaten dayanıklılığı ile takdir gören bir seri oluyor.
Daha Güçlü, Daha Dayanıklı
Evet, TUF Gaming A15'in çok sayıda yeteneği var. Şimdi madem dayanıklılıktan bahsettik, artık yavaş yavaş laptop'ın tasarım ve çevresinde şekillenen diğer özelliklerine geçelim.
Asus'un özellikle TUF serisi tasarımları, askeri standartlar gözetilerek hazırlanıyor. Uzun süreli kullanım, darbe, düşme ve çevre koşulları göz önünde bulundurularak hazırlanan bu modellerden biri de TUF Gaming A15.
MIL-STD-810H testleri neticesinde MIL dayanıklılık sertifikası sahibi olan bu laptop, özellikle günlük kullanım sırasında beklenmedik düşmeler, çarpmalar ve bunlar sonucunda oluşabilecek hasarlara karşı dirençli yapıda tasarlanmış. Bu koruma yalnızca darbeleri kapsamıyor, laptop'ın ayrıca 49 derece ila -32 derece gibi koşullara da dayanabilmesini ve uzun süre neme maruz kalmasını da kapsıyor. Böylece elinizin altındaki bu laptop'ın uzun süre sizinle kalacağından emin olabilirsiniz.
TUF Gaming A15, tasarım biçimiyle de zaten bunu gösterebilen bir model. Kapağındaki 4 vida alanıyla, iç yüzeydeki farklı yönlere uzayan fırça darbeleriyle agresif bir görüntüye sahip. Bu noktada söyleyelim; laptop'ın elimizdeki modeli Bonfire Black adı verilen siyah renkli olanı. Ayrıca Fortress Grey adı verilen gri renkli bir opsiyonu da yer alıyor.
Laptop'ın klavyesine baktığımızda da elbette RGB desenli tasarımın atlanmadığını görüyoruz. RGB arka aydınlatmalarla beraber oyuncuların beklediği dinamizmi sağlayan laptop, bu ışıklandırmayı farklı efetlerle değiştirme imkanı tanıyor. Yön tuşlarını kullanarak RGB efektlerini değiştirebiliyor ve arka ışık seviyesini ayarlayabiliyorsunuz.
Klavyede WASD tuşları ise diğer tuşlardan ayrılmış. Böylece görsel olarak kısayol sağlayan bu tuşların dışında da zaten genel tuş dizilimi rahat kullanıma yönelik tasarlanmış. Ayrıca klavyede numerik tuş takımının bulunması da sevindirici bir detay. Klavyeye ilişkin son olarak, laptop'ın geneli gibi tuş takımının da üst seviyede dayanıklı olduğunu ve Asus'un, bu tuşların 20 milyon basıma kadar direnç gösterebildiğinin altını çizdiğini de söyleyelim.
Pil Performansı Nasıl?
Asus TUF Gaming A15 hakkında son olarak pil ömrüne ilişkin bilgi de verelim. Bu modelinde günlük kullanım ihtiyacını karşılayacak ölçüde bir pil performansı sunan Asus, TUF Gaming A15 ile 8 saate kadar kullanım olanağı tanıyabiliyor. Böylece mobil ortamda da rahatlıkla kullanabileceğiniz ve dilerseniz bir iş gününü rahat tamamlayabileceğiniz bir model olurken, elbette konu oyun olunca, tahmin edebileceğiniz gibi oyunlarda en iyi performansı kuşkusuz güce bağlıyken alacaksınız.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirdiğimizde, Asus TUF Gaming A15'in incelediğimiz FA506 modeli, sahip olduğu özelliklerle beraber oyunculara özel gayet başarılı bir dizüstü bilgisayar oluyor. AMD'nin Ryzen 4000 serisi güncel ve güçlü işlemcisi ile NVIDIA'nın RTX 2060 ekran kartı performansını arkasına alan, bunu diğer teknik kadro ve uzun yıllar boyu kullanılabilecek materyalle birleştirip sunan TUF Gaming A15, bizce şu sıralar üst seviye iyi bir laptop arayanlar tarafından yakından incelenmeden geçilmemesi gereken bir model. Bu arada inceleme boyunca bahsedemedik ama laptop'ta DTX Ultra destekli hoparlörlerin bulunduğu bilgisini de verelim. Bu sayede de özellikle kulaklıkla oyun oynadığınızda çevresel ses sağlayabiliyorsunuz ki, bu da oyunun bir parçası.
Peki, TUF Gaming A15'in fiyatı ne kadar? Elbette artık bu kategoride fiyatlar kuşkusuz yüksek, o nedenle bu da satın alma noktasında vereceğiniz kararı önemli ölçüde etkiliyor; gerçekten iyi düşünmeli ve iyi bir karar vermeniz gerekli.
Bahsettiğimiz gibi TUF Gaming A15'in farklı konfigürasyon seçenekleri var. Bunların fiyatları da 8 ila 11 bin TL arasında değişiyor. İhtiyacınız ve bütçenize göre bunları değerlendirebilirsiniz.
Asus TUF Gaming A15 ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
CHIP Online Notu: %90
+ MIL standartları çerçevesinde dayanıklılık
+ AMD Ryzen 7 4000 serisi işlemci
+ NVIDIA GeForce RTX 2060 GPU
+ Üst gömlek performans
+ Kolay upgrade seçenekleri
+ Çift fan tasarımı
+ İdeal pil performansı
+ RGB desenli klavye
+ Bağlantı seçenekleri
+ DTX Ultra ses desteği
- Kart okuyucu yok
- Yük altında fan sesi
- Ekran daha parlak olmalı
Asus TUF Gaming A15 Teknik Özellikler
İşletim Sistemi: Windows 10
Ekran: 15.6 inç IPS (1920x1080)
İşlemci: AMD Ryzen 7 4800H
RAM: 16 GB 3200MHz DDR4
Depolama: 1 TB Intel 660p SSD
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6
Bağlantılar: HDMI 2.0b, USB Type-C (DP 1.4a), USB 2.0, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 (2 adet), kulaklık girişi , 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Boyutlar: 35.9 x 25.6 x 2.47 cm
Ağırlık: 2.3 kg.
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