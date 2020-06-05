İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi! İşte ASUS TUF Gaming A15 İncelemesi!

Daha güçlü ve daha dayanıklı ASUS TUF Gaming A15 FA506'yı inceledik! AMD Ryzen 4000 serisi işlemci, NVIDIA RTX ekran kartı, Intel SSD ve 3200 MHz hızında 16 GB RAM ile adeta Şampiyonlar Ligi kadrosuna yer veren ASUS TUF Gaming A15 hakkında oyuncuların bilmesi gereken her şeyi anlatıyoruz!

05 Haziran 2020 16:00

Ercan Uğurlu