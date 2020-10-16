İlk Apple Sertifikalı Oyun Kontrolcüsü: Steelseries Nimbus+ İncelemesi!

iOS, iPadOS ve tvOS cihazları dahil tüm Apple ürünleri için resmi olarak Apple lisanslı kablosuz bağlantı desteği sağlayan Nimbus+, Sony'nin Dualshock düzenini kullanan bir oyun konsolu kumandasına benzerken, bunu sadece görünümüyle değil, aynı zamanda kullanıcısına verdiği hisle sunmasıyla da önem kazanıyor. Steelseries Nimbus+, gayet kaliteli bir malzeme ile tasarlanırken, cihazın ergonomisi de fazlasıyla başarılı durumda. Böylece oyunun keyfini çıkartmanızı sağlıyor ve uzun kullanımları destekliyor.
Nimbus+'ın kurulumu da oldukça basit. Cihazı Bluetooth üzerinden kolayca bağlayabiliyor ve iOS 13 kurulu iPhone, iPad ve iPod cihazlarında kullanabiliyorsunuz. Üzerinde yer alan telefon tutacağı ile de iPhone'u buraya yerleştirebiliyorsunuz.
Steelseries Nimbus+ Pil Desteği
Bağlantıyı yaptıktan sonra artık oyun oynamaya hazırsınız. Tek yapmanız gereken AppStore'dan kontrolör uyumlu oyunları indirmek, sonrasında ise oyun dünyasına kapılıyorsunuz. Zira Nimbus+ oldukça uzun ömürlü; 50 saate kadar pil desteği sağlayabiliyor. Şarj etmeniz gerektiğinde ise Lightning bağlantısı sayesinde iPhone şarj cihazınızla şarj edebiliyorsunuz.
Steelseries Nimbus+ Hangi Telefonlara Uyumlu?
iPhone 11'lerle uyumlu olduğu gibi iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile de uyumlu olacak olan Nimbus+ ile çok sayıda oyun oynama fırsatı bulduk. Analog ve joystick'lerin kavrama ile hareket kabiliyeti fazlasıyla başarılı. Özellikle Fortnite gibi rekabetçi oyunlarda iyi bir performans sağlıyorsunuz.
Fakat Nimbus+ her oyunda çalışmıyor. PUBG ve Call of Duty gibi oyunlarda çalıştıramadığımız Nimbus+, yine de AppStore'da çok sayıda uygulama desteğini bulabiliyor. Elbette eğer fanı olduğunuz bir oyun varsa, Nimbus+'ı edinmeden önce destekleyip desteklemediğini araştırmanız iyi olacaktır.
Bu arada Nimbus'u yalnızca iPhone'larla değil, farklı iOS ve tvOS cihazıyla ve hatta Mac'lerle de kullanmanız mümkün. Fakat tabii ki macOS'ta çok fazla içerik bulamayacağınız da açık.
Sonuç
Sonuç olarak Nimbus+, Apple tarafında güzel bir oyun aksesuarı olarak yer alıyor. Eğer iPhone'da mobil oyunları gamepad ile oynama düşünceniz varsa Nimbus+ ile çok mutlu olabilirsiniz.
CHIP Online Notu: %85
+ Tasarım ve ergonomi
+ Kolay bağlantı
+ Uzun pil ömrü
- PUBG ile çalışmıyor
Steelseries Nimbus+ Teknik Özellikler
- Bağlantı Lightning
- Uyumluluk iOS, macOS, tvOS
- Boyutlar 11 x 15 x 6.33 cm
- Ağırlık 243 gr.
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