İnsanlardan Kaçmak İçin Saklanan Çiçek: Fritillaria Delavayi

Çiçekli bitkiler, doğanın en büyük gösterilerinden biri olarak kabul edilebilir. Parlak renkli yaprakları ve nefis kokularla dolu olan birçok çiçekli bitki türü, dışarı çıkıp yoldan geçenlerin dikkatini çekmek için çok fazla enerji harcıyor gibi görünüyor. Ancak, Doğu Asya'daki bir bitki türü hayatta kalmak için insanlardan uzak durmanın daha etkili bir strateji olduğunu fark etmiş durumda.
Bu hafta Current Biology dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, geleneksel Çin tıbbında kullanılan bir bitkinin insanlar tarafından daha az görünür hale gelmek üzere evrimleştiğini öne sürüldü. Çalışmaya göre bu değişim, kamufle edilmiş bitkilerin hayatta kalma şansı daha yüksek olduğu için, türlerin renk değişimini insanların yönlendirdiğini gösteriyor.
Araştırmaya konu olan Fritillaria delavayi bitkisi, beş yıl büyüdükten sonra her yıl parlak yeşil bir çiçek açıyor. Ancak Çin'de bu çiçekler ilaç yapımı için bol miktarda toplandığından dolayı, bazı bitki popülasyonları artık çiçeklerini yeşil değil koyu kahverengi açıyor ve böylece çevresindeki kayalık ortama uyum sağlayıp kamufle olmaya çalışıyor.
Araştırmacılar bitkinin son zamanlardaki renk değişimlerini araştırmak için, bitkilerin en yoğun şekilde hasat edildiği alanlardaki yerel halka konuşmaya başladı. Bu, bitkilerdeki kamuflaj seviyesinin hasat seviyeleriyle ilişkili olduğunu ve daha az hasat edilen alanlarda canlı renklere sahip bitkilerin daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Daha sonra bilgisayar tabanlı bir deney, yeşil bitkilerin toprağa karşı gri veya kahverengi çeşitlere kıyasla önemli ölçüde daha kolay tespit edildiğini doğruladı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın