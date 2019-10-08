Instagram "Takip Edilenler"i Kaldırıyor

Instagram'ın "başkalarının ne yaptığını" takip etmenizi sağlayan, bazen insanları ele veren işlevi, tarihe karışıyor!

Instagram "Takip Edilenler"i Kaldırıyor

Instagram, çok bilinmeyen işlevlerinden biri olan "Takip edilenler" sekmesini bu hafta itibariyle kaldırmaya başlayacak. İşlev, takip ettiğiniz kişilerin yeni beğenmelerini ve yorumlarını görmenizi sağlıyordu.

"Kalp" sekmesinden ulaşılabilen işlev, takip ettiğiniz kişilerin yeni takip etmeye başladığı hesapları da gösteriyordu. İşlevin arkadaşlarınız hakkında gereğinden fazla şey söylediği düşünülüyor. Örneğin Instagram'ın derin yeteneklerinden haberi olmayan patronunuzun beğendiği Instagram modellerini bu sekmede görebiliyordunuz. Instagram'ın bu işlevi kaldırmasının nedeni ise iddiaya göre çok fazla kullanılmaması.

"Takip edilenler" ilk olarak 2011'de yeni hesaplar ve fotoğraflar keşfetmeyi kolaylaştırmak amacıyla sunulmuştu. Şu an uygulamadaki Keşfet sekmesi, ilginç içerik bulma konusunda çok daha iyi.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Blue Mail, "Apple ile Oturum Aç"a Dava Açtı
Instagram "Takip Edilenler"i Kaldırıyor
Google'dan Android 10 "Dayatması"
Samsung, Parmak İzi ve PIN'i Birleştirecek
Rus Hacker'lar Chrome ve Firefox'u Kurcaladı

 

 