Instagram "Takip Edilenler"i Kaldırıyor
Instagram'ın "başkalarının ne yaptığını" takip etmenizi sağlayan, bazen insanları ele veren işlevi, tarihe karışıyor!
Instagram, çok bilinmeyen işlevlerinden biri olan "Takip edilenler" sekmesini bu hafta itibariyle kaldırmaya başlayacak. İşlev, takip ettiğiniz kişilerin yeni beğenmelerini ve yorumlarını görmenizi sağlıyordu.
"Kalp" sekmesinden ulaşılabilen işlev, takip ettiğiniz kişilerin yeni takip etmeye başladığı hesapları da gösteriyordu. İşlevin arkadaşlarınız hakkında gereğinden fazla şey söylediği düşünülüyor. Örneğin Instagram'ın derin yeteneklerinden haberi olmayan patronunuzun beğendiği Instagram modellerini bu sekmede görebiliyordunuz. Instagram'ın bu işlevi kaldırmasının nedeni ise iddiaya göre çok fazla kullanılmaması.
"Takip edilenler" ilk olarak 2011'de yeni hesaplar ve fotoğraflar keşfetmeyi kolaylaştırmak amacıyla sunulmuştu. Şu an uygulamadaki Keşfet sekmesi, ilginç içerik bulma konusunda çok daha iyi.
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