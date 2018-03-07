Instagram, Yeni Bir İşlevle "Şişmeye" Hazır
Instagram, çok yakında en son iPhone'lardaki ve Pixel'lerdeki bu işlevi de sunmaya başlayabilir!
- Zeynel A. Öztürk
Snapchat'le kıyasıya bir yarış içinde olan Instagram, kapalı kapılar arkasında yeni bir "portre modu" geliştiriyor.
Instagram'ın Android uygulamasının içerisinde keşfedilen bir .png resim dosyası, yeni işlevden ipucu verdi. İşlev muhtemelen iPhone ve Google Pixel gibi telefonların kamera uygulamasının sunduğu arka planı bulanıklaştırma (bokeh) efektini önünüze getirecek. Bu işlevin tek bir ayar mı olacağı, yoksa bir dizi seçenekle mi geleceği şimdilik bilinmiyor.
Son zamanlarda yeni işlevlerle çok meşgul olan Instagram'ın yenilikleri, bazı kullanıcılara sayıca çok fazla gelmiş olabilir. Facebook'un sahibi olduğu Instagram, son dönemde videolu arama işlevi sunmaya başlamış, Direkt Mesajlar adında ayrı bir uygulama yayınlamıştı.
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