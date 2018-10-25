Instagram Yükselmeye Devam Ediyor
Yapılan bir anket, Instagram'ın en yakın rakibi Snapchat'i bir alanda daha geçtiğini söylüyor!
Instagram'ın Stories işlevi, günlük kullanım istatistiklerinde Snapchat'i Ağustos'ta geçmişti. Instagram şimdi rakibi karşısında bir başka başarıya daha imza attı.
Piper Jaffray'in altı ayda bir düzenlenen 36. "Taking Stock With Teens" raporu, 16 yaşında 8.600 ABD'li genç arasında yapılan bir araştırmanın detaylarını bizlerle paylaştı. Rapora göre ankette gençlerin yüzde 85'i, ayda en az bir kere Instagram'ı kullandıklarını, yüzde 84'ü ise aynı sıklıkta Snapchat'i kullandıklarını söyledi. Böylece Instagram, en yakın rakibini ilk defa geçmiş oldu.
Ancak Snapchat her şeye rağmen gençler arasındaki popülerliğini koruyor. Rapora göre gençlerin yüzde 46'sı SnapChat'i, yüzde 32'si ise Instagram'ı kullanıyor. İki platform Amerikan gençler arasında en çok tercih edilen uygulamalar olurken Twitter ve Facebook'un geriden geldiği gözleniyor.
Snapchat'in yeni tasarımının eleştirilere maruz kaldığını hatırlatmakta fayda var. Instagram ise son birkaç senede Stories, yok olan direkt mesaj fotoğrafları gibi işlevlerde Snapchat'ten ilham almıştı. Bu hamleler, Instagram'ın kullanıcı kitlesinin büyümesine katkıda bulunmuş gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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