Intel, AMD Vega'lı 2 İşlemcisini Tanıttı
Intel, AMD Radeon RX Vega M grafik desteğiyle gelecek 2 yeni işlemcisini CES 2018'de duyurdu.
CES 2018, pek çok markaya sahne olmaya devam ediyor. Şirketler en yeni teknolojilerini fuarda tüketiciler ve iş ortaklarına tanıtıyorlar. Bunlardan biri de Intel oluyor.
Intel, CES 2018'de yeni nesil 8 çekirdekli işlemci koleksiyonunu gösterdi. Bunlar arasında yer alan bazı CPU'lar oldukça dikkat çekici zira, uzun yıllar boyu Intel'e rakip olan AMD grafik teknolojisine sahipler. Geçtiğimiz sene Intel ve AMD arasında bir iş birliği duyurulmuştu hatırlarsanız, artık bu iş birliği somut örneğiyle karşımızda. Bu durum kuşkusuz her iki taraf ve fanlar için de heyecan verici.
Yeni işlemci ailesi, tek bir pakette iki ayrı grafik içeren üniteye sahip. Bunlardan biri Intel HD 630 olurken, bir diğeri ise ayrılmış alanda görünen AMD Radeon RX Vega M olarak yer alıyor. Onun hemen yanında da 4GB HBM2 yongası yer alıyor.
Yeni İşlemci Ailesi
Intel Core i7-8809G:
Intel'in bu tanıtımının en üst basamağında yer verdiği işlemci 8809G oluyor. 3.1 Ghz taban frekansında çalışan işlemci, 4.2 GHz frekansa erişebiliyor. Radeon RX Vega M grafik yongası ile beraber 24 işlem birimi, 1536 Stream çekirdeği, 4GB HBM2, 1.6 Gbps bellek arayüzü ve 204.8 GB/s bellek bant genişliği sunan işlemci, GPU saatleriyle ise 1.063 MHz ila 1.190 MHz arasında dolaşıyor.
Intel Core i7-8709G:
Intel Core i7-8709G de pek çok yönüyle 8809G'ye benziyor. Ancak farklı olarka 8709G, 4.1 GHz frekansa erişebiliyor. Ayrıca ayrık GPU ve HBM hız aşırtmasına da izin vermiyor.
Intel Core i7-8706G:
8706G de 8709G gibi maksimum taban ve tavan frekanslarında eşit; yani tepe noktada 4.1 GHz frekansa erişebiliyor. Ancak bu sefer Radeon RX Vega M GL'yi içeriyor. Diğer iki modelde ise Vega M GH yer alıyor.
Radeon RX Vega GL, 20 grafik ünitesi, 1.280 Stream çekirdeği, 1.4 Gbps bellek arayüzü, 179.2 GB/s bellek bant genişliği ile GPU frekans saatleriyle 931 MHz ila 1.011 MHz arasında dolaşıyor. Bu anlamda bir Vega GH'nin bir tık aldı olduğunu söyleyebiliriz.
Intel Core i7-870G:
Bir diğer tanıtılan işlemci olan Core i7-870G ise, yine 8706G ile aynı spesifikasyona sahip, fakat saat hızıyla 2.8 GHz'de yer alıyor. Öte yandan yine hız aşırtma desteği vermiyor.
GPU ve performans
Intel işlemci detayları arasında grafik tarafı için de ek bilgi paylaştı. Hem Radeon RX Vega M hem de Intel HD 630 bütünleşik grafik yongalarıyla ilgili grafik de yayınlayan Intel, grafik konusunda daha yüksek performans elde edilebildiğinin altını çizdi.
Radeon görüntü motoru desteği ile 6 ekrana kadar 4K çözünürlük destekleniyor. DisplayPort 1.4 ile HDR, HDMI 2.0b ile de HDR10 desteği de veriliyor. Ayrıca 24 işlem birimiyle, Vulkan ve DirectX 12 grafik API'leri, 4K 60 fps görüntüleri ve HEVC ile H264 sıkıştırmalarında da problem yok.
Benchmark sonuçları da sunan Intel, 8'inci nesil Intel Core işlemcisinin Radeon RX Vega M GL GPU'su sonuçlarını, Core i7-4720HQ ve NVIDIA GTX 950M GPU'lu 3 yıllık bir sistemle karşılaştırdı. 3DMark 11 grafiklerinde yeni sistem 2.2 kat daha iyi performans gösterirken HandBrake ile 6.7 kat daha hızlı kodlama zamanlaması elde edildi.
Bir diğer sistem olan Core i7-7700HQ ve NVIDIA GTX 1060 Max-Q ile karşılaştırıldığında ise, 3Dmark 11'de 1.07 kat daha iyi sonuç alan yeni CPU ve GPU, HITMAN oyununda 62 FPS üreterek yüzde 1.07 daha iyi sonuç almayı başardı. Aynı zamanda Deus Ex: Manking Divided'da da 49 FPS ve Total War: Warhammer'da da 70 FPS kazandı.
Ercan Uğurlu
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