Intel, AMD Vega'lı 2 İşlemcisini Tanıttı

Intel, AMD Radeon RX Vega M grafik desteğiyle gelecek 2 yeni işlemcisini CES 2018'de duyurdu.

Intel, AMD Vega'lı 2 işlemcisini tanıttı

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