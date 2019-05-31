Intel, Çift Ekranlı Honeycomb Glacier'ı Tanıttı

Intel, çift ekranlı konsept dizüstü bilgisayarı Honeycomb Glacier'i Computex 2019'da tanıttı.

  • Ercan Uğurlu
Intel, Çift Ekranlı Honeycomb Glacier'ı Tanıttı

Intel, Computex 2019'da çift ekranlı konsept dizüstü bilgisayarı Honeycomb Glacier'ı tanıttı. Dizüstü bilgisayar formuna Honeycomb Glacier ile yenilik katan Intel, böylece benzer modelelerden fark yaratıyor.

Dizüstü bilgisayarlarda palm rest olarak da bilinen bilek alanını ortadan kaldırıp, klavyeyi bu alana yerleştiren ve üst kısmı farklı amaçlar doğrultusunda kullananmodelleri bir süredir görüyoruz. Bunlara son örnek veren teknoloji şirketleri arasında Asus da var. Asus, Computex 2019'da benzer bir hamlede bulunmuş ve ZenBook Duo serisini tanıtmıştı. Benzer bir model de Intel'den geldi. Ancak Intel'in tanıttığı Honeycomb Glacier, farklı bir kullanım biçimini de beraberinde getirerek, dizüstü bilgisayarlara farklı bir bakış açısı da katıyor.

Oynat Intel'den çift ekranlı laptop! Intel, çift ekranlı konsept dizüstü bilgisayarı Honeycomb Glacier'i Computex 2019'da tanıttı.

Intel'in Honeycomb Glacier konsept dizüstü bilgisayarı, klavyeyi daha alta konumlandırarak, üst tarafta yer açtığı bölümü ikinci bir ekran olarak kullanıyor. Ancak Honeycomb Glacier, farklı olarak buradan da katlanarak, bu ikinci ekranı göz seviyesine yükseltebiliyor. Bunun nasıl olduğunu hemen yukarıdaki Honeycomb Glacier videosunda görebilirsiniz.

Intel'in bu hamlesiyle beraber Honeycomb Glacier'in özellikle yayıncılara hitap ettiğini söylemek mümkün. Honeycomb Glacier'ın ana ekranı 15.6 inç boyutunda. İkincil ekranı ise 12.3 inç büyüklüğünde.

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