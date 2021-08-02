Intel Core i5-11400F İnceleme

Intel'in 11.nesil işlemcileri geçtiğimiz günlerde birbiri ardına piyasaya çıkmaya başladı bildiğiniz gibi. Bu sayfalarda konuk ettiğimiz i5-11600K'nın ardından sıradaki konuğumuz Intel'in kağıt üstünde Ryzen 5-5600X, pratikte ise Ryzen 5-3600'e karşı konumlandırdığı i5-11400F.
6 çekirdek ve 12 izlekli olan Rocket Lake kodlu işlemci 2.60Ghz hızda çalışıyor ve Turbo Boost 2.0 ile 4.40Ghz görebiliyor. Halen 14nm litografisine göre üretilen i5-11400F belki 5600X ile direkt olarak rekabet edemiyor ancak hatırlatmakta fayda var, aralarındaki fiyat farkı (1750 TL – 2800 TL) çok fazla. Bu tablonun size bir şeyleri hatırlattığının farkındayım. Intel'in son derece beğendiğimiz 11400F'i çok daha uygun bir fiyatla konumlandırması geçmişte AMD'nin uyguladığı stratejilere benzemiyor değil. Üstelik fiyat anlamında kendisine yakın olan Ryzen 5 3600'den daha performanslı bir işlemci var karşımızda, bu da onu giriş/orta seviyede performans seçimi olma konusunda ciddi avantajlı hale getiren bir özellik.
Core i5'in giriş modeli iki farklı modelle piyasaya çıktı. Bu sayfalarda incelediğimiz i5-11400F'in normal 11400'den farkı bünyesinde onboard bir grafik işlemcisi bulundurması. Eğer ekran kartınızı masaüstünde yormak istemiyorsanız bu basit işleri Intel UHD 730'a devretmek isteyebilirsiniz zira arada pek de önemli bir fiyat farkı yok. İşlemcinin 65W TDP değeriyle geldiğini de ekleyelim. 11400F stok fanla yük altındayken biraz sıcak çalışan bir işlemci ancak değerler standartlar dahilinde. Red Dead Redemption 2'de yük altındayken 82 derece gördük ki hiç fena sayılmaz. İşlemciler çarpan kilitli olduğundan overclock beklentiniz varsa K serisine yönelmenizi öneriyoruz.
Intel'in 11.nesil işlemcileriyle beraber sunduğu iki önemli bonus var. Birincisi PCI 4.0 desteği, diğeri ise şimdiye kadar sadece Z serisi anakartlara nasip olan RAM overclocking özelliği. Testlere geçmeden önce test sistemimizin MSI MAG B560M Tomahawk Wifi, 32GB XPG Spectrix D50 3600Mhz DDR4 RAM ve GeForce RTX 2060 ekran kartından oluştuğunu, depolama alanı olarak ise WD Black SN750 ve WD Black AN1500 kullandığımızı belirtelim.
Cinebench R20 1T testinde 11400F 533 puan alırken, R20 çoklu çekirdek testinde 3921 puana ulaştı. Bu değerler 5600X'in gerisindeyken 3600X'e neredeyse denk, i5-10600K'dan ise daha iyi. Denediğimiz oyunlardan Red Dead Redemption 2'de Ultra ayarlarda sistemi sonuna kadar zorladık ve i5-11400F beklenmedik ölçüde başarılı bir performans gösterdi. Bir bilgisayarın görebileceği en ciddi sistem canavarı olan bu oyunda RTX 2060 gibi orta sınıf bir kart kullanmamıza rağmen 50fps'e yakın değerler elde etmeyi başardık. Microsoft Flight Simulator'de de yine en üst seviye detaylar ve trafikte 30fps'in üzerinde kalmayı başardık. Yani 11400F oyunlarda beğenimizi kazanmayı başardı.
Sonuç
Sonuç olarak karşımızda oldukça başarılı, fiyatıyla ve performanslıyla ciddi bir alternatif olarak duruyor i5-11400F. Üstelik onboard ekran kartına ihtiyaç duymuyorsanız bu fiyatı biraz daha indirmeniz mümkün. 1720 TL civarındaki fiyatıyla yeni sistem toplayan oyuncular için ciddi bir alternatif olacaktır.
CHIP Online Notu: %90
+ PCI-Express 4.0
+ 65W TDP
+ Fiyat performans oranı çok yüksek
+ Intel UHD 730 tümleşik ekran çipi
+ Memory overclocking desteği
- Biraz sıcak çalışıyor
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