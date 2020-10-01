Araştırmadan ilginç sonuç! Kargalar ve insan arasında bir ortak yön daha!

Kargalar üzerinde gerçekleştirilen bir araştırma, bilinç kavramının yalnızca insanlar ve primatlara has bir özellik olmadığını ortaya koydu. Buna göre, kargalar da bilinçleri ile hareket ediyor...