Araştırmadan ilginç sonuç! Kargalar ve insan arasında bir ortak yön daha!

Bilinç kavramı insanın çevresini ve kendisini tanıma, ortamda olup biteni algılama, fark etme ve kavrama yetisi olarak tanımlanıyor. Bilincin şimdiye kadar yalnızca insanlara ve primatlara has bir özellik olduğu biliniyordu. Ancak yapılan yeni araştırma, bu bilginin yanlışlığını ortaya koydu.
Kargalar Bilinçli Hareket Ediyor
Almanya Tübingen Üniversitesi'nde bilinç üzerine gerçekleştirilen ve Science dergisinde yayınlanan araştırmada, kargaların görsel bir görevi yerine getirirken, çevreden gelen uyarıcıları kendi bilinçleriyle yorumlayabildiği ortaya çıktı. Kargaların beyninde gerçekleşen bu aktiviteler şaşırttı.
"Bu Keşif Devrim Niteliğinde"
İnsanların ve primatların dışında bilinci olan başka bir canlı olmadığı teorileri, bu araştırma ile çürütülmüş oldu. Kuşların beyin yapısı insanlara göre çok daha farklı olsa da, bilinç geliştirmeyi başardıkları görüldü.
Tübingen Üniversitesi'nden hayvan fizyolojisi profesörü Andreas Nieder, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu keşif algısal bilinç ve nörobiyolojik sınırların durumu hakkında bir devrim niteliği taşıyor."
Eğitilen Kargalar İncelendi
Çalışmada, araştırmacılar iki kargayı bir görsel uyaran gördüklerinde renkli ışıkları gagalamaları için eğitti. Uyaranlardan bazıları belli belirsiz, bazıları ise çok barizdi. Kargaların bu sırada beyin dalgaları kaydedildi ve kuşların öznel deneyimlerinin sinir hücrelerindeki aktivitelere göre değişiklik gösterdiği görüldü.
Farklı deneyimlere farklı tepki veren kargaların beyinleri, sabit uyaranlara verdikleri gibi düzenli bir sinir aktivitesi göstermedi. Buna göre, beyinlerinde öznel deneyimler oluşturabilirler.
Algısal Farkındalık Ne Zaman Başladı?
İnsanlar ve kargaların son ortak atasının bundan 320 milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyor. Profesör, "Algısal farkındalık o zamanlarda çoktan yükselmiş ve o dönemden beri de nesilden nesle aktarılmış olabilir" diyor.
Diğer olasılık ise kuşların, primatlardan farklı ve tamamen bağımsız bir şekilde bilinç geliştirmiş olmaları...
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