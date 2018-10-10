İnterneti "Sömüren" YouTube Değilmiş
İnterneti sömüren en büyük kaynağın YouTube olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İşte listenin en tepesindeki isim!
The Global Internet Phenomena Report from Sandvine'in (kısaca PDF) araştırması, internetin uçsuz bucaksız evreni hakkındaki verileri ortaya döktü. Dünya çapındaki 150 servis sağlayıcısında gelen rapora göre, indirim alanında video ve ek servisler yüzde 58 ile zirvede bulunuyor.
İnternet kullanımının yüzde 15'i Netflix kökenli. Netflix'i yüzde 13'lük payla HTTP temelli video akışları, entegre videolar ve diğer farklı video temelli uygulamalar takip ediyor. YouTube ise yüzde 11 ile üçüncü sırayı elde ediyor.
Netflix'in zirvede olması şaşırtıcı değil. Zira şirket, pek çok özel film ve 4K HD içerik sunuyor. Elbette Netflix, böylece korsanların da hedefi oluyor ve şirkete ait içerikler, bazı kişilerce internet çapında ücretsiz olarak dağıtılıyor. Rapora göre korsan paylaşım sitelerinin internet kullanımındaki payı yüzde 22 dolaylarında...
Videolar haricinde oyunlarda da büyük bir yükseliş söz konusu. Oyun sektöründe yeni bir çağa yaklaşıyor olabiliriz. Zira gelecekte, kişisel üst düzey donanımlara değil, ISP Gaming(İnternet Servis Sağlayıcı Temelli Oyunlar) türü yapımlara geçiş yapılacağının işaretlerini alıyoruz. Bu tür oyunlar tarayıcı üzerinden oynanabiliyor. Assassin's Creed serisi gibi performans canavarları bile, canavar PC'lerin değil, yüksek hızda internetin egemen olduğu pazara adım atmaya başladılar.
Barış Terun
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