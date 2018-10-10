İnterneti "Sömüren" YouTube Değilmiş

İnterneti sömüren en büyük kaynağın YouTube olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İşte listenin en tepesindeki isim!

Netflix internet dünyasının açık ara en popüleri!

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