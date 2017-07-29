iOS 11, Hangi Uygulamaları Çalıştırmayacak?

iPhone veya iPad'inizde şu an kullandığınız uygulamalardan hangileri, iOS 11'de çalışmayacak? Bunu görmenin çok basit yolu, haberimizde!

iOS 11, hangi uygulamaları çalıştırmayacak?

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