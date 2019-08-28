iPhone 11, Çatlamaya Karşı Dayanıklı Olabilir
Yeni bir dedikodu, tanıtımı çok yaklaşan iPhone 11'in çatlamaya karşı dayanıklı bir teknoloji kullanacağını söylüyor!
iPhone 11'in tanıtılmasına sayılı günlerler kala yeni dedikodular gelmeye devam ediyor. Bloomberg'e göre yeni telefonlar, çatlamaya karşı koruma sağlayan bir teknolojiyle gelecek.
iPhone'lar seneler içinde büyürken, geçen zaman içinde telefonun önünde ve arkasında daha çok cam kullanılmaya başlandı. Apple, telefonu daha dayanıklı yapmak için su geçirmezlik, safir cam gibi özellikler kullansa da telefonu düşürdüğünüzde hala kırılıp çatlayabiliyor.
Çatlamaya karşı dayanıklı cam, telefonunuzu düşürdüğünüzde sizi büyük tamir maliyetlerine katlanmaktan kurtarabilir. Apple'ın kullanmayı planladığı teknoloji hakkında şimdilik bir bilgi yok, ancak gerçekten etkili bir teknoloji olması için Gorilla Glass 6'yı geçmesi gerekebilir. Gorilla Glass 6, 1 metreden 15 düşmeye dayanabiliyor. Motorola, Shattershield teknolojisini kullanıyor ancak bunun sırrı, cam yerine plastik kullanmaktan geçiyor.
Dayanıklılık bir yana, Bloomberg'in kaynakları üç yeni iPhone 11'in olacağını söylüyor. Pro modellerinin üç kamerayla gelmesi beklenirken, daha uygun fiyatlı iPhone 11R'nin bu iki modeli tamamlayacağı umuluyor. Bunun yanı sıra yüz tanıma işlevi Face ID'nin öndeki geniş açılı sensörden faydalanacağı ve yüz taramayı kolaylaştıracağı iddia ediliyor. Son olarak Apple'ın 3D Touch özelliğini bırakacağı söyleniyor.
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