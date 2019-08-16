iPhone 11'den İki Büyük Sızıntı!
Tanıtımı yaklaşan yeni iPhone'lar, yeni sızıntıyla neredeyse her şeyini ortaya döktü!
Aynı anda gelen iki iPhone 11 sızıntısı, telefonların çıkışına çok yaklaştığımızı hatırlattı. Sızıntılar, telefonların teknik özelliklerini içeriyor.
Max Weinbach'i kaynak alan (güvenilir bir sızdırıcı) Everything Apple Pro'ya göre iPhone 11, 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle gelecek. Dolayısıyla sızıntıya göre bu sene 1TB'lık bir model olmayacak. Bunun yanında bazı modellerin "gökkuşağı" renkleriyle kaplanmış olacağı belirtiliyor. Ancak gökkuşağı renkleri oldukça hafif olacak ve telefona belirli açılardan bakıldığında görülecek. Sızıntı, telefonların mikrofonunun da iyileştirildiğini söylüyor.
iPhone 11R'den bahseden ilk sızıntı, bu modelin OLED değil, yine LCD ekranla geleceğini belirtiyor. Apple'ın iPhone 11R'nin "sessize al" düğmesi olmayan prototiplerini denediği biliniyor ancak son tasarımda düğmenin yer alıp almayacağı belli değil.
iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11R'nin üçü de bir çentikle gelecek ancak Face ID, geliştirmeler sayesinde eskisinden daha hızlı çalışacak. Telefonların kamerasının 30fps'de 4K video kaydı yapabileceği iddia ediliyor.
Şüpheli Kaynaktan Bilgiler
Günün diğer sızıntısı Reddit'ten, eski bir Foxconn çalışanı olduğunu iddia eden bir kişiden geliyor. Sızıntının sahibi tanınan bir isim olmadığından, bundan sonraki iddialara bolca şüpheyle bakın.
İddiaya göre iPhone'ların depolama seçenekleri 64GB, 256GB, 512GB olacak ve iPhone 11 Max, 3.969mAh pil ile gelecek. Arka yüzde "iPhone" yazısı artık olmayacak ve cihazlarda parmak izi tarayıcısı da bulunmayacak.
Üç arka kamera iddiasını doğrulayan sızıntı, telefonların siyah, beyaz, altın ve koyu yeşil renk seçenekleriyle geleceğini söylüyor. 3D Touch'ın artık desteklenmeyeceğini iddia eden sızıntı, üç telefonun da Apple'ın yavaş şarj eden 5W şarj adaptörüyle geleceğini ileri sürüyor.
Sızıntıya göre kameralarda önemli iyileştirmeler olacak ve 12MP'lik "yeni" bir sensör kullanılacak.
İki kaynaktan gelen, yer yer çelişen bu bilgilere de dikkatle yaklaşmakta fayda var. Neyse ki yeni iPhone serisi eylül ortasında tanıtılacak ve çok beklememiz gerekmeyecek.
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