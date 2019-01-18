iPhone 11'in Kamerası Yeni, Bağlantısı Eski Olacak
Ortaya çıkan yeni bir iddia, iPhone 11 hakkında merak edilen birçok detayı gözler önüne serdi; bir eksiklikle beraber...
- Doğan Kürşat Aktaş
iPhone 11, yeni paylaşılan bir rapora göre daha iyi bir ön kamera ile gelebilir. Sızıntı, Apple'ın TrueDepth kamera teknolojisini kullanan ön kamerasının çözünürlüğünü 10MP seviyesine çıkaracağına işaret ediyor.
Bu, iPhone XS ve iPhone XR modellerinde bulunan 7MP çözünürlüğündeki TrueDepth kameralarına göre hatrı sayılır bir gelişme. CompareRaja tarafından öne sürülen iddia, daha yüksek çözünürlüklü sensörün bir sonraki nesil iPhone modelinde özçekimleri, Face ID ve Animoji özelliklerini geliştirmesi bekleniyor.
Ayrıca daha önce sızdırılan üç lensli arka kamera sisteminden de yeni haberler var. İddialar, iPhone 11'in arka yüzünde bulunacak üç kameradan ikisinin 14MP ve 10MP çözünürlük sağlayan sensörlere sahip olacağını belirtiyor. Üçüncü kamera olan telefoto kamerasının çözünürlüğü ile ilgili ise bir bilgiye rastlanmadı. Apple'ın şu ana kadar telefoto kamera sensörünün çözünürlüğünü ana kamera ile aynı seviyede tutmuş olması sebebiyle yeni modelde de telefoto kamerasının da 14MP çözünürlüğe sahip olmasını beklemek mantıklı olabilir.
Bir diğer yandan iPhone 11'in önceki modele kıyasla gelişmeyecek bir yanı da var: Raporlar, Apple'ın Lightning bağlantısına 2019'da da bağlı kalacağını öne sürüyor. Bu, iPad Pro 11 ve iPad Pro 12.9 tablet modellerinde USB-C bağlantı türüne geçilmesinin ardından bu iddianın oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. USB-C bağlantısının iPad modellerine gelmesi, daha önce iPhone 11 için de USB-C bağlantısının kullanılacağı iddialarını doğurmuştu.
"Elimizde bu konu hakkında farklı bilgiler var" şeklinde açıklama yapan CompareRaja, akıllı telefon sızıntılarının ünlü ismi Steve Hemmerstoffer ile birlikte çalışarak yeni bir iPhone prototipi hakkında çarpıcı bilgilere ulaştı. Öne sürülen iddiaya göre Apple, yeni prototipinde Lightning bağlantısını kullanmaya devam ediyor.
Elbette ki bugün ile beklenen iPhone 11 tanıtım tarihi arasında kabaca sekiz ay var ve Apple bu süreç içerisinde USB-C bağlantı teknolojisini kullanmak için kolları sıvaması mümkün. Ayrıca Apple'ın şimdiki modellerde olduğu gibi yeni serisinde de üç model tanıtacak olmasının beklendiği düşünüldüğünde, iPhone 11 Max gibi bir üst modelin USB-C teknolojisine kavuştuğunu görebiliriz.
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