iPhone 11'lerden Önemli Sızıntılar!
Apple, muhtemelen 3 yeni iPhone 11 modeli tanıtmaya hazırlanırken, aynı zamanda bu telefonlarda önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor!
- Ercan Uğurlu
Apple'ın eylül ayında 3 yeni iPhone 11 modeli tanıtması bekleniyor. Uzunca bir süredir hakkında yazılıp çizilen yeni telefonlar için son gelen render görüntülerinde, özellikle kamera tarafında önemli birtakım değişikliklerin olacağı görülüyor. Kare şeklinde ayrılan bir alanda, şimdiye kadar gördüğümüz akıllı telefonlara göre farklılık yaratacak bir kamera yerleşimi dikkat çekiyor.
Yine aynı çizimlerde iPhone XI'in 5.8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olduğu görülürken, iPhone XI Max 6.5 inç ve iPhone XR 2019 da 6.1 inç ekranla görüntüleniyor.
Face ID'ye Elvada
iPhone 11'ler için ortaya çıkan önemli bir diğer sızıntı ise, Apple'ın FaceID sevdasından vazgeçeceği yönünde. Yeni telefonlarında FaceID sistemi yerine ekrana entegre parmak izi tarayıcısını görebiliriz. Ancak farklı kaynaklardan gelen diğer bilgilere göre ise Apple, yeni modellerind ekran altı parmak izi sensörünü kullanacak, ancak ana biyometrik güvenlik yöntemi yine FaceID olacak.
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