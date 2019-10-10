iPhone 12 İçin Sürpriz Kamera İddiası!
Ortaya çıkan patent örneklerine göre iPhone 12'de sürpriz özelliklere sahip bir lens olacak gibi görünüyor.
- Ercan Uğurlu
Apple, bir süre önce iPhone 11 modellerini tanıtmış ve kullanıcıların ilgisini bir kez daha üzerine toplamıştı. iPhone 11 fiyatları da henüz ülkemiz için belli oldu. iPhone 11 modeli 7 bin 299 TL, iPhone 11 Pro modeli, 10 bin 999 ve iPhone 11 Pro Max modeli de 11 bin 999 TL fiyatlarla satışa sunulurken, elbette bunlar taban modeller. Elbette iPhone 11'lerin henüz piyasaya çıkması, hemen akabinde iPhone 12'lerin dedikodularını da beraberinde getirdi. Şimdilerde bunlara patent örnekleri de eşlik ederken, iPhone 12 heyecanı yavaş yavaş başlamış durumda.
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından iPhone 12 için 2 yeni patent örneği yayınlanmış. Apple bunlardan birinci patent örneğine göre, beş elemanlı katlanmış mercek sistemi, ikinci patent örneğine göre ise 3 elemanlı kırılmış mercek sistemi üzerinde çalışıyor.
Ortaya çıkan bu patentlerden 5 elemanlı katlanmış mercek sistemi, 35 mm odak uzaklığına eşdeğer 50 ila 85 mm arasında değişen geniş açılı görüntü üretebilecekken, 3 parçalı versiyon ise, yine 35 mm'ye eşdeğer 80 mm-200 mm odak uzaklığına sahip olacak.
Elbette bunlar şimdilik patent örneğinden ibaret. Apple'ın çok sayıda patent aldığını ve bunların hepsini kullanmadığını –veya bire bir şekilde kullanmadığını- düşünürsek, iPhone 12'de tamamen farklı bir kamera sistemi de görebiliriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın