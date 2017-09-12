iPhone 8 Bu Gece Tanıtılıyor!
iPhone 8 bu akşam tanıtılıyor! CHIP Online'ın özel canlı yayınında tüm gelişmeleri birlikte izleyeceğiz...
Apple'ın yeni iPhone'u, iPhone 8 ya da iddialara göre iPhone X, bu gece tanıtılıyor. Apple'ın düzenleyeceği etkinlikte yeni iPhone'u ve çok daha fazlasını tanıtmasına şahitlik edeceğiz. En önemli iddia ise, 3 farklı iPhone modeli ile karşılaşacağımız.
CHIP Online, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak olan tanıtımı tüm dünya ile aynı anda, canlı yayında ayağınıza kadar getiriyor. Şimdiden saatlerinizi ayarlayın ve büyük an geldiğinde, koltuğunuza kurulup CHIP Online canlı yayınını izlemeye başlayın...
İyi seyirler...
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