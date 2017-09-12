iPhone 8 Bu Gece Tanıtılıyor!

iPhone 8 bu akşam tanıtılıyor! CHIP Online'ın özel canlı yayınında tüm gelişmeleri birlikte izleyeceğiz...

iPhone 8 geliyor!

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