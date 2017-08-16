iPhone 8'den Bir İlk Daha Gelebilir!
iPhone 8'de, daha önce hiç bir iPhone'da görmediğimiz bir sürpriz ile karşılaşabiliriz!
iPhone 8 hakkındaki söylentiler artık iyice hızlandı. Son habere göre telefon üç farklı renkte gelecek ve renklerin biri daha önce hiç görmediğimiz bir renk olacak.
Twitter'da sızdırdığı bilgilerle tanınan Benjamin Geskin ve Çinli sosyal medya sitesi Weibo, iPhone 8'in yeni renk seçeneğinin "Blush Gold" (kızarık altın rengi) olacağını iddia ediyor.
Habere göre bu isim şu an firmanın içinde yeni renk için kullanılıyor, yani piyasaya çıktığında farklı bir isimle anılabilir. Görünüşe bakılırsa, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta gördüğümüz rose gold rengine kıyasla daha bakırımsı bir renk.
Geskin tarafından gösterilen bu fotoğraf, telefonun siyah ve gümüş renklerde de geleceğine işaret ediyor, ama bunlardan başka bir renk olup olmayacağı belirginleşmiş değil.
Apple'ın son iPhone'larına, ömürlerinin orta zamanlarındayken bir kırmızı versiyon eklenmişti, o yüzden iPhone 8 çıktıktan birkaç hafta sonra ona da farklı renk çeşitlerinin eklenme olasılığı var.
iPhone 8'in Eylül'de çıkması bekleniyor, iPhone 7S ve iPhone 7S Plus ile birlikte açıklanma ihtimali de var. Bugüne kadarki söylentiler iPhone 8'in ön kısmının tamamen ekran olacağı, arka kısmının cam olacağı ve yüz tanıma teknolojisini destekleyeceği yönündeydi.
H. Hüseyin Öztürk
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