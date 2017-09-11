iPhone 8'in İşlemcisinden Yeni Detaylar!

iPhone 8'in işlemcisinden yeni, heyecan verici bir detay daha ortaya çıktı!

iPhone 8'in İşlemcisinden Yeni Detaylar!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
iPhone 8, Galaxy S8'le Bir Araya Gelseydi...
Uzaktan Kumandalı Dev Uçağın Hazin Sonu!
Galaxy Note 8 de iFixit'in Elinden Kurtulamadı!
RAM ile İlgili Doğru Sanılan 4 Yanlış!
iOS 11'deki Keşfe Göre iPhone X Geliyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir