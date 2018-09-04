iPhone 9 Çin'de Sertifikalanmış Olabilir

Kod adları A1920 ve A1921 olan iki Apple cihazı TENAA'dan geçti. Peki bu ne anlama geliyor?

iPhone 9 Çin'de Sertifikalanmış Olabilir

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
iPhone 9 Çin'de Sertifikalanmış Olabilir
Nvidia RTX 2080 Ti, %35 Daha Hızlı!
Lego Group'tan gerçek boyutlu Bugatti Chiron!
Qualcomm, Kablosuz Kulaklıkları Kurtarmaya Geliyor
IFA 2018'in En İyi 6 Akıllı Saati

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir