iPhone 9 Çin'de Sertifikalanmış Olabilir
Kod adları A1920 ve A1921 olan iki Apple cihazı TENAA'dan geçti. Peki bu ne anlama geliyor?
Apple, 12 Eylül'de yeni iPhone modellerini duyurmaya hazırlanıyor ve bu nedenle telefonların dünyadaki çeşitli kuruluşlar tarafından önceden onaylanması gerekiyor. Bu onay alanlardan bir tanesi de 6.1 inçlik iPhone 9'un ta kendisi olabilir.
HowToTechNaija tarafından tespit edilen iki Apple cihazı TENAA'dan (bir Çin belgelendirme kuruluşu) geçti. Tabi iPhone 9 değil, A1920 ve A1921 kod adlarını taşıyorlar, ancak piyasaya sürülme ihtimali olan sıradaki telefonun iPhone 9 olduğu düşünülürse, bunların gerçekten de yeni çıkacak iPhone seçenekleri olma ihtimali çok yüksek.
HowToTechNaija, A19 model numarasının iPhone 9'a işaret ettiğini iddia ediyor, ancak bunun kesinliği ve neden A19 olduğu net değil. Dolayısı ile iPhone 9 yerine iPhone XS veya iPhone XS Plus olması durumunda şaşırmayın.
iPhone'u bütçe dostu bir seçeneği piyasaya sunup sunmayacağı konusundaki yaygın görüş ise bu tarz bir telefonun bu sene piyasaya sürülmeyeceği yönünde. Dolayısı ile bu sertifikalar için en iyi tahminimiz iPhone 9 veya iPhone XS / iPhone XS Plus olacakları yönünde.
TENAA kaydı bize telefon hakkında başka bir şey söylemese de, yakında iPhone modellerinin aramızda olacağına dair güvenilir bir kanıt.
Yavuz Alp Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın