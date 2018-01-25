iPhone Bataryasını Isırdı, Suratında Patladı!

Pillerin şarj olurken patlamasına neredeyse alıştık. Ama daha önce hiç, ısırılma sonucu patlayan bir iPhone bataryasına rastlamamıştık!

iPhone bataryasını ısırdı, suratında patladı!

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