iPhone'u Güvenlik Anahtarı Gibi Kullanmak Artık Mümkün

Android kullanıcıları geçen sene akıllı telefonlarını bir güvenlik anahtarı gibi kullanabilme yeteneğine kavuşmuşlardı. Bu işlev şimdi iPhone'lara da ulaştı.
Google kullanıcıları, artık iPhone'larını bir iki adımlı doğrulama yöntemi olarak tanımlayabilecekler. Böylece iPhone'u diğer donanımsal güvenlik anahtarları gibi kullanmak mümkün hale gelecek. iPhone'u güvenlik anahtarı olarak ayarladıktan sonra kullanıcı adı ve parolanızı girmeniz, Bluetooth bağlantısını açmanız gerekiyor.
Yeni işlevi kullanabilmek için iOS 10 veya üzeriyle çalışan bir iPhone'a ihtiyacınız var. Bunun yanında Google'ın Smart Lock uygulamasını da App Store'dan yüklemeniz gerekiyor.
Yenilik ilginizi çektiyse, iPhone'u nasıl bir güvenlik anahtarı gibi kullanabileceğinizi Google'ın bu kılavuzunda adım adım inceleyebilirsiniz.
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