iPhone Kullanıcıları Ücretli Uygulamaları Tercih Ediyor
iPhone sahipleri 2016'da daha az uygulama indirmesine rağmen, daha çok para harcadı! İşte ilginizi çekecek istatistikler...
Tatil sezonunun hemen ardından, Apple App Store satışları rekor kırdı. SensorTower'daki analistler App Store'un verilerini kullanıcı seviyesine kadar inerek inceledi ve insanların paralarını nasıl harcadıklarını daha iyi görmemizi sağladı.
İlk göze batan araştırma sonucu, ortalama bir iPhone kullanıcısı 2016 boyunca premium uygulamalara 40$'a kadar para ödedi, 2015'te bu sayı 35$'dı. Daha ilginç bir gerçek, harcamaların artmasının sebebi daha fazla uygulama indirmesine bağlı değil, aslında 2016'da önceki yıllara göre daha az uygulama indirildi (cihaz başına 33 uygulama, 2015'te bu sayı cihaz başına 35 uygulamaydı).
Peki bu ekstra harcamalar nereden geldi? iPhone kullanıcıları zaten sahip oldukları uygulamaların premium abonelik hizmetlerini kullanmaya başlamaları buna sebep olmuş gibi görünüyor. Ayrıca 2016'da piyasaya çıkan Pokemon Go, App Store'da satış rekorları kırdı ve en çok satan uygulama konumuna yerleşti.
App Store'da en çok geliri sağlayan uygulama çeşidi mobil oyunlar oldu. iPhone kullanıcıları ortalama 40$'ın 27$'ını sadece oyunlara harcadı. 2015'e oranla oyunlara harcanan para 2$ arttı. Bu artışın sebebi de daha önce bahsettiğimiz gibi Pokemon Go'nun inanılmaz başarısı.
Ali Ruhi Öztürk
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