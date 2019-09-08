iPhone SE 2 Dedikoduları Yine Alevlendi!
Herkesin gözü tanıtılacak iPhone 11'lere çevrilmişken, şehir efsanesine dönüşen iPhone SE 2 hakkında önemli bir iddia geldi!
- Levent Öztürk
Bir süredir Apple'ın "bütçe dostu" akıllı telefonun güncellenmiş sürümü iPhone SE 2 hakkında dedikodular dolaşıyor ve görünene göre önümüzdeki yıl, 2020 baharında bu telefon ile karşılaşabiliriz.
Kaynakların Nikkei Asian Review'e söylediğine göre yeni iPhone SE'nin ekranı, 4 inç yerine iPhone 8'in 4.7 inçlik ekranına benzeyecek. Ayrıca kaynaklar, telefonun masraf düşürmek OLED yerine LCD ekrana sahip olacağını ancak önümüzdeki yılın üst seviye iPhone'ları ile "büyük oranda aynı parçaları" kullanacağını söylüyor. Bunun anlamı, iPhone SE 2'nin, 10 Eylül'de tanıtılması beklenen iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11R ile aynı A13 işlemciye sahip olacağı.
Her yeni iOS güncellemesi ile beraber güncellemeyi destekleyecek minimum işlemci seviyesi değişiyor. Örneğin yeni sunulacak olan iOS 13, sadece iPhone 6S, iPhone SE ve daha yeni telefonlar tarafından kullanılabilecek. Bu açıdan da iPhone SE 2'nin yayımlanmasının mantıklı olduğu söylenebilir. Bu sayede en düşük masraflı Apple telefon kullanıcıları yeni iOS sürümlerinin gerisinde kalmadan telefonlarını güncelleyebilecek.
Tabii ki duruma satış açısından bakmak da lazım ve yeni iPhone SE 2, satışları arttırmak için bir araç olabilir. iPhone satışları 2019 ikinci çeyreğinde arka arkaya ikinci kez düşüş yaşadı ve yıl bazında %17 geriledi. Her ne kadar bu durum genel olarak akıllı telefon endüstrisindeki düşüşle paralel olsa da, akıllı telefonların aşırı yükselen fiyatlarının da bazı potansiyel müşterileri uzaklaştırdığı kesin.
IDC'den Francisco Jeronimo'nun TechRadar'a söylediği üzere orta seviye bir telefon (iPhone SE 2 gibi) sunmak kısa vadede Apple'a kar sağlayacak olsa da, firmanın üst seviye telefon üreticisi olarak benimsenmiş markasını zedeleme riskini de beraberinde getirecek.
Apple, gerileyen piyasa ile mücadele adına telefonlarının fiyatlarını gelişmekte olan piyasaların çoğunda düşürmeyi tercih etmişti ve bunun en azından bir miktar etkili olduğunu söylemek mümkün.
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