iPhone SE3 Sürpriz Yapabilir: Beklenenden Erken Gelirse Şaşırmayın!

Apple'ın beklenen iPhone SE3 modeli için ortaya atılan yeni iddialar, telefonun beklenenden erken gelebileceğini gösteriyor. TrendForce'tan gelen yeni bir endüstri analiz raporu, 2022'nin ilk çeyreğinde iPhone SE3'ün tanıtılacağını söylerken, tanıtımın ocak, şubat ya da mart ayında olacağını belirtiyor.
İkinci nesil iPhone SE 2020 yılının nisan ayında tanıtılmıştı. 2 yıldır yeni bir SE modeli tanıtmayan Apple, aradan geçen uzun zaman neticesinde telefonu biraz daha erken çıkartmaya karar vermiş olabilir.
Diğer kaynakların belirttiklerine göre ise, iPhone SE3'te 5G desteği de yer alacak. Tasarım yönünden çok fazla değişiklik yapılması beklenmiyor ise de, iPhone SE3'te, iPhone 13'te yer alan Bionic A15 işlemcinin bulunacağı tahmin ediliyor. Eğer bu doğru çıkar ise, iPhone SE3 çok cazip bir telefon olabilir. Zira iPhone SE serisi, bütçeye uygun olma amacı güdüyor.
Öte yandan iPhone SE3'ün 4.7 inç boyutunda bir ekran barındırması ve LCD paneli kullanması neredeyse kesin gibi. Kameralar söz konusu olduğunda ise, iPhone SE3'te çift lensli arka kamera modülüne sahip olacağı da konuşulanlar arasında yer alıyor.
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