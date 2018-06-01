iPhone X Gibi Bir Motorola mı Geliyor?

Yeni bir sızıntı, görünüşüyle iPhone X'e çok benzeyen bir Motorola'nın sinyalini veriyor!

iPhone X Gibi Bir Motorola mı Geliyor?

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