iPhone X Gibi Bir Motorola mı Geliyor?
Yeni bir sızıntı, görünüşüyle iPhone X'e çok benzeyen bir Motorola'nın sinyalini veriyor!
Motorola'nın çok yakında tanışacağımız telefonu Moto Z3 Play'den başka küçük bir sürprizi daha olabilir. Bu sürprizin adı Motorola One Power.
Hem çentiğiyle, hemde arka kameralarının şekliyle iPhone X'e çok benzeyen Motorola One Power, iddialara göre Motorola'nın bir sonraki önemli telefonu olacak. Sızan resimde telefonun arkasında bir "Android One" logosu görüyoruz. Android One logolu telefonlar, iki sene boyunca Android güncellemelerini alma garantisi sunuyorlar. Bunun yanında güvenlik güncellemeleri, telefonun çıkış tarihinden itibaren üç sene boyunca sunuluyor.
Moto Z serisi son iki senedir firmanın amiral gemisi serisi durumunda. One Power belki orta seviyeye yönelik bir telefon olacak ancak üst düzey gövdesi, yeni bir amiral gemisinin işareti de olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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