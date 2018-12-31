iPhone XS Max Alev Alev Yandı!
Apple'ın iPhone XS Max'i de kendi kendine tutuşan telefonlar arasındaki yerini aldı!
Akıllı telefonlar ne kadar güvenlik önlemleriyle üretilirse üretilsin bu tip haberleri almaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Daha önce de çok sayıda alev alan iPhone haberiyle karşılaşmıştık. Belki bunların en acısı da sanırız bisikletinden düştüğü için iPhone'unun patlamasıyla cildi yanan Gareth Clear'in hikayesiydi. Çok sayıda yanık iPhone vakası var ve şimdi bunların arasına yeni biri daha katıldı.
Yeni iPhone vakası Columbus'tan bir adam tarafından yaşanmış. "J. Hillard" olarak anılmak isteyen isteyen adamın hikayesi ise, iPhone'un birden bire cebinde alev almaya başlıyor. Hillard'ın bahsettiğine göre iPhone tamamen kendi kendine tutuşmaya başlamış ve Hillard yanığı hisseder hissetmez pantolonunu çıkartıp atmış. Telefonunun tutuşmasından ve yanma süresince zehirli boya dumanına maruz kaldığından soluğu hemen bir Apple Store'da alan Hillard'a burada pek yardımcı olunmamış. Konuyu takip edeceklerini açıklayan şirket çalışanları, yaklaşık 40 dakika süre boyunca mağazada kaldığını ve telefonunun yenilenmediğini söylüyor.
Daha sonra eve eli boş geri dönen Hillard, bu kez durumu Apple Care hattına anlatmış. Yanık telefon ve eşyalarının fotoğraflarını çekip Apple Care'den kıdemli bir uzmana gönderen Hillard, şimdi sonucu bekliyor. Ancak Hillard, yasal işlem yapacağını da belirtiyor.
Apple'dan konu ile ilgili herhangi resmi bir açıklama ise şimdiye kadar gelmiş değil.
Ercan Uğurlu
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