İşte Geleceğe Damga Vurması Beklenen Cep Telefonu Teknolojileri

Cep telefonları gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hemen hemen tüm ihtiyaçlarımıza cevap veren akıllı cep telefonlarının teknolojik gelişimi hızla devam ediyor. Peki, geleceğin telefonları nasıl olacak?