İşte Koronavirüs Kademeli Normalleşme Kararları: 1 Haziran'da Başlıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından, alınan yeni Koronavirüs kararlarını açıkladı. Erdoğan'ın, 1 Haziran 2021 tarihi itibarı ile uygulanacağını açıkladığı yeni Koronavirüs tedbirlerini şu şekilde:
- Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi ve Cumartesi günleri, 22.00 – 05.00 saatleri arasında uygulanacak.
- Sokağa çıkma kısıtlaması, Pazar günleri tam gün olarak uygulanacak. Buna göre, Cumartesi saat 22.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar sokağa çıkılamayacak.
- Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecek.
- Yeme-içme yerleri, hafta içi ve Cumartesi günleri, 07.00 - 21.00 saatleri arasında, masaya servis dahil olmak üzere hizmet verebilecek. Saat 24.00'a kadar paket servise devam edebilecek. Pazar günleri, sadece paket servis hizmeti verilebilecek.
- Nikah, nişan ve düğün gibi etkinlikler, belirlenen şartlar kapsamında yapılabilecek.
- Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.
- Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.
- Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacak.
- Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecek.
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