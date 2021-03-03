İşte Türkiye'nin İlk Antiviral ve Antibakteriyel Teknolojili Telefon Kılıfı

Toplum sağlığı tehdidiyle savaşmak hassasiyetiyle hayata geçirilen antiviral ve antibakteriyel teknoloji, bast ile telefon kılıflarına entegre oluyor. bast bünyesinde gerçekleşen Ar-Ge çalışmaları sonucunda hayata geçirilen telefon kılıfları, yüzeye tutunan bakterilerin yüzde 99'unu yok ediyor ve hijyen beklentilerinin arttığı bugünlerde telefonlarda ilk günkü gibi temiz bir kullanım sunuyor.