İşte Türkiye'nin İlk Antiviral ve Antibakteriyel Teknolojili Telefon Kılıfı

Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümü öğrencisi Kubilay Kuzey Okumuş'un yönetiminde gerçekleştirilen, Alperen Fikret Vaizoğlu ve Seyfettin Peynirci'nin kurucu ortağı olduğu Türkiye'nin ilk ve tek antibakteriyel telefon kılıfı bast, hiç yıkamadığımız üçüncü elimiz olan telefonlardaki mikroorganizmaları nötralize ederek, güven sağlıyor. Sağlık ilkesiyle başlatılan ARGE çalışmaları sonucunda geliştirilen bast teknolojisi, etkinliğini Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından antibakteriyel sertifikası ve uluslararası SSL sertifikası ile kanıtlıyor.
"Geleceği şekillendiren teknolojileri bugünün ihtiyaçlarına entegre ediyoruz"
İnovatif ve işlevsel yöntemler geliştirerek toplum sağlığı tehdidini en aza indirgemek için çalıştıklarını söyleyen bast Kurucu Ortağı Kubilay Kuzey Okumuş; "Türkiye'nin ilk ve tek antibakteriyel telefon kılıfı, incelikle disperse edilmiş, polipropilen özel formülü ile kesintisiz olarak bakterilere karşı savaşıyor. Gün içinde en sık temas ettiğimiz telefonlar için antiviral ve antibakteriyel teknoloji ile ürettiğimiz kılıflar sade, işlevsel ve şık tasarımıyla ön plana çıkıyor. Çevre dostu ve parmak izi lekesi yapmayan ürünler, her temasta kullanıcıları görünmeyen tehlikelerden de koruyor. Şu an için bastcase.com, Amazon Türkiye ve Trendyol üzerinden satışa sunduğumuz telefon kılıflarımızla ilgilenen önemli e-ticaret şirketleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Çok yakında Hepsiburada'da yer alacak olan yerel teknolojimizi, dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyoruz," dedi.
Tescilli bast teknolojisi, 66 ay boyunca etkisini kaybetmiyor
Üniversite öğrencileri tarafından hayata geçirilen yeni bir girişim olan bast, teknolojisini ulusal ve uluslararası test kuruluşlarınca tescil ettirerek güvenirliğini kanıtlıyor. Kısa sürede birçok başarıya imza atan ve dünya tarafından büyük ilgiyle karşılanan bast telefon kılıfları, bakterilerin genetiğine müdahale ederek büyümesini ve çoğalmasını engelliyor. Bakterilerin zarını tahrip ederek kritik besinlerin kaybına yol açıyor. bast'ın özgün formülü, mikroplarla temas ettikten sonra hemen çalışmaya başlıyor ve sadece 4 saat içinde yüzde 99.9'a varan hijyen sağlıyor.
El değmeden paketlenerek kullanıcılara ulaşıyor
Ortalama günde 2167 defa dokunulan telefonlar, yapılan araştırmalara göre umumi tuvaletlere göre 18 kat, toplu taşıma araçlarındaki tutma yerlerinden ise 13 kat fazla bakteri taşıyor. bast ise hiç yıkanmayan üçüncü el olan telefonlardaki hijyeni maksimize eden teknolojisiyle, özellikle de küresel bir salgınla mücadele edilen bu süreçte toplum sağlığını koruyor. El değmeden paketlenen bast telefon kılıfları, özel ambalaj ve kutusu ile kullanıcılara ulaşıyor. Kullanıcılar, ısıtılan fermuarlı doypack ambalajı açarak ürüne ilk kez kendileri dokunuyor.
iPhone telefon modelleri ve Samsung Note 10, Huawei P30 Lite Clear, Huawei P40 Lite Clear android cihazlar için üretilen bast teknolojili antibakteriyel telefon kılıflarına bastcase.com, Amazon Türkiye ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.
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