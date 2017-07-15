Jaguar, E-Pace ile gençlere hitap ediyor...
Jaguar, yeni E-Pace kompakt SUV aracı ile gençleri hedef alıyor!
Jaguar E-Pace artık resmi olarak yayımlanmış durumda. Bu yeni kompakt performans SUV (Sports Utility Vehicle) firmanın ilk SUV'si, çok satan Jaguar F-Pace'in formunu takip ediyor. İngiliz firma, bu son aracı ile genç aileleri ve genç profesyonelleri hedeflediğinden dolayı aracın içerisindeki bağlantılı teknolojiye dikkat çekmek istiyor.
10 inç dokunmatik ekranın konsolun merkezinde bulunması da, asıl önemli şeyin kendisi olduğunu söylüyor ve bu ekran, tüm E-Pace modellerinde standart donanım olarak sunuluyor.
Jaguar'ın kendisinin Touch Pro sistemi, kişiselleştirilebilen bu ekranın arkasında yatan sistemin olmakta ve akıllı telefonlarda olduğu ayarlayabildiğiniz çeşitli uygulamalar ile araçlara sahip bir ana ekrana sahip durumda.
Bu dokunmatik ekran ile telefonunuzdaki müzikleri ve DAB radyoyu kontrol etme imkanına sahipken, tüm özellikler için internet bağlantısına ihtiyacınız bulunuyor. Neyse ki E-Pace, iki koltuğun arasında yer alan microSIM girişine sahip ancak bu SIM kartı kendiniz sağlamanız gerekiyor. Bu bağlantı ile beraber uydu gezinti sistemi daha da gelişmekte ve bunun yanı sıra hava durumu ve takvim girişleri gibi çeşitli özellikleri de kullanabilir oluyorsunuz.
Ayrıca Jaguar, depo bölgesindeki iki USB girişi ile cihazlarınızın şarjlarını dolu tutmaya da kararlı gözüküyor. Ayrıca standart olarak dört adet 12v güç noktası da sunulmakta. Eğer arka koltuktaki yolcular için de USB girişi istiyorsanız, ek bir ücret karşılığında arkada bulunan 12v güç noktasını üç USB girişi ile değiştirme seçeneğine sahipsiniz.
Ayrıca E-Pace içerisinde fazladan iki ekran seçeneği daha bulunuyor. Bunların ilki, klasik analog gösterge topluluğunu bir HD, tam renkli 12.3 inçlik, sürücüye pek çok bilgi sunabiliyor. Eğer gerçekten gelecekte bir araca sahip olduğunuzu hissetmek istiyorsanız da, hız gibi önemli bilgileri ek cama yansıtan ve gözünüzü yoldan ayırmadan ihtiyacınız olan bilgiye ulaşmanızı sağlayan renkli bir HUD da ikinci seçeneğiniz oluyor.
E-Pace hem ön hem de arka kameraya sahip olarak park etmede kolaylıklar ve yarı otonom sürüş seçenekleri sunmakta.
Ayrıca macera-severler için E-Pace aynı zamanda Jaguar'ın Activity Key – araç için anahtar olarak işlev gören su geçirmez, giyilebilir bir bileklik – cihazı ile de uyumlu ve işlerinizi hallederken, asıl anahtarınızı evde bırakarak dışarı çıkmanıza imkan tanıyor.
İlk Jaguar E-Pace otomobillerin altı ay içerisinde sunulması beklenirken, şimdiden aracınızı sipariş edebiliyorsunuz...
Levent Öztürk
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