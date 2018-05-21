Jüpiter'in Uydusu Europa, Uzaya Su Saçıyor!
On yıllar öncesine ait veriler, Jüpiter'in dev uydusu Europa'nın uzaya su fışkırttığını kanıtlıyor. Peki bu, insanlık için ne anlama geliyor?
Son birkaç yılda Hubble Uzay Teleskobu, Jüpiter'in uydularından Europa'nın yüzeyinden fırlayan su buharına benzeyen şeyler gözlemledi. Şimdi, bilim insanları, bir süre önce Europa'ya yaklaşırken kendine imha eden Galileo'nun on yıllar öncesine ait verilerini gözden geçirdiler ve uzay aracının aslında bir uçuş sırasında bu su buharlarından birine yaklaştığını keşfetti. Bu, bu püskürmelerden elde ettiğimiz ilk yakın mesafeli ölçüm ve Jüpiter'in dördüncü en büyük ayının gerçekten de su barındırıyor olmasıyla ilgili en iyi kanıt. Bulgular, yayımlanmış olan Nature Astronomy makalesinde açıklanıyor.
Bilim insanları, Europa'nın kalın, buzdan bir kabuğunun olduğuna ve bunun altında küresel bir okyanus olduğuna inanıyor. Su buharı püskürmeleri muhtemelen bu okyanustan kaynaklanıyor. Galileo, 1995'ten 2003'e kadar süren görevi sırasında Jüpiter uydusunun yanından on bir defa geçti. Bilim insanları, bu uçuşların henüz keşfetmedikleri su buharları hakkında veri sunmasını umdular.
Şanslılardı... Xianzhe Jia liderliğindeki uzay aracı ekibi, 16 Aralık 1997'deki bir Europa uçuşunda, aracı ayın yüzeyinin sadece 206 km yakınına kadar yaklaştırdı. Bu karşılaşma sırasında bilim insanları, ekvatorun üzerindeki bir noktada, Europa'nın manyetik alanındaki ani düşüşü fark ettiler. Bu çelişkiyi açıklamak için verileri analiz ettiler ve modellediler. En mantıklı açıklama, Galileo'nun, bu uçuş esnasında su buharlarının birinin içinden doğrudan geçmiş olması. Başka hiçbir uçuş, bu su buharlarından birine denk gelmemişti. Ama bu denk gelen uçuş, Europa'nın yüzeyine en yakın olandı.
Bu haber birden çok sebepten dolayı heyecan verici. Birincisi, Europa'nın buzlu kabuğunun altında hayata ev sahipliği yapabileceği anlamına geliyor. Her şeyden önce, Dünya'daki yaşam için su çok önemli, bu yüzden bilim insanları, diğer gezegenlerde hayat işareti olarak öncelikle su arıyor.
İkincisi bu buharlar, bir uzay aracının buz kabuğunu delmek zorunda kalmadan Europa'nın suyuna kolayca erişebileceği anlamına geliyor. NASA'nın 2022'de fırlatılması planlanan Europa Clipper uzay aracı, Jüpiter ayına daha da yakın uçmak için tasarlandı. Şimdi elimizdeki bu Galileo verileri ile bilim insanları, yeni uçuşları daha da fazla veri elde etmek için daha iyi planlayabilecek.
H. Hüseyin Öztürk
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