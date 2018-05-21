Jüpiter'in Uydusu Europa, Uzaya Su Saçıyor!

On yıllar öncesine ait veriler, Jüpiter'in dev uydusu Europa'nın uzaya su fışkırttığını kanıtlıyor. Peki bu, insanlık için ne anlama geliyor?

Jüpiter'in Uydusu Europa, Uzaya Su Saçıyor!

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