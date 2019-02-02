Justice League 2 Kafa Karıştırmaya Devam Ediyor!
DC Comics ve Warner Bros ortaklığında geliştirildiği konuşulan Justice League 2, sayısız soru işareti ile kafa karıştırmaya devam ediyor.
- Barış Terun
Daha önce paylaştığımız JL2 haberleri ilk ağızdan doğrulandı. Kısa süre önce yayınladığımız habere paralel olarak Justice League 2, en azından yakın bir zaman içerisinde beyaz perdede yer almayacak.
Wonder Woman serisinin yönetmeni Petty Jankins konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Petty Jankins, sosyal medya hesabından "Justice League (Adalet Birliği) hakkında değişik görüşlere sahibim. Süper kahramanların doğru zaman çizgisinde olması gerekiyor. Maalesef bu başarılamadı. Bence Justice League kahramanlarının her biri özel anlam ifade ediyordu ve öncelikle kendi filmlerinde yer almalıydılar. Batman'i, Superman'i, Aquaman'i, Green Lantern'ı, Shazam'ı, Flash'ı, Cyborg'u ve önemlisi Wonder Woman'ı JL 2 kadrosunda görmek istiyorum. Lakin bunun ne zaman mümkün olacağını bilmiyorum. Oyuncuların muazzam bir iş çıkaracaklarına eminim" ifadelerini kullandı.
Jenkins'e göre Flash filminin gösterime girmesi de zaman alacak. Flash'ı canlandıran Ezra Miller, Fantastik Canavarlar serisindeki rolü ile meşgul. Superman rolünü üstlenen Henry Cavill ve Batman rolünü üstlenen Ben Affleck'in geleceği fazlasıyla belirsiz. İki kült karakter yeni oyuncularla, tekrar hayat bulabilir. Shazam'ın başarısı ve yapımın baş rolünü üstlenen Zachary Levi'nin ne kadar yeterli olacağı da soru işareti. Green Lantern Corps. şimdilik DC'nin takviminden çıkarıldı. Wonder Woman 1984'in başarısı da, Justice League 2 filminin altyapısını hazırlayacak.
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