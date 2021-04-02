Kanada'da Ortaya Çıkan Gizemli Bir Hastalık, Uzmanları Korkutuyor

Kanada'nın bir bölgesinde ortaya çıkan ve kaynağı bilinmeyen gizemli bir beyin hastalığı korkutmaya başladı. Bu hastalık, insanlığın yeni kabusu olabilir...

02 Nisan 2021 11:01

Levent Öztürk