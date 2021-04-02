Kanada'da Ortaya Çıkan Gizemli Bir Hastalık, Uzmanları Korkutuyor

Kanada'nın New Brunswick bölgesinde 40'tan fazla kişi gizemli bir beyin hastalığıyla hastalandı. Bir basın açıklamasında konuşan New Brunswick kamu sağlığı yetkilileri, bilinmeyen kaynaklı ilerleyen bir nörolojik durumda toplamda 43 vaka kümesinin bulunduğunu söyledi. Bunların 35'i doğrulanmış vakayken, 7'i ise şüpheli vakalardan oluşuyor. New Brunswick baş sağlık yetkilisi Dr. Jennifer Russell, bunun "muhtemelen yeni bir hastalık" olduğunu söyledi.
Hastalık, aralarında gençlerin de bulunduğu geniş bir yaş grubunu etkiliyor ve New Brunswick'in kuzey-doğu köşesinde Acadian Yarımadasında ve güney doğusunda Moncton bölgesinde yoğunlaşmış gibi gözüküyor. Henüz Kanada'nın diğer bölgelerinde ve diğer ülkelerde hastalığın başka bir örneğine rastlanılmış değil.
İlk vaka 2015 yılında ortaya çıktı ancak son yıllarda sayılar artıyor gibi gözüküyor. CBC tarafından bildirildiği üzere Yeşil Parti Lideri David Coon, kamu sağlığı kurumunu bu hastalık hakkında şeffaflık konusunda eleştirerek 2019 yılında 11 vaka ile büyük bir yükseliş yaşandığını ve 2020 yılında 24 vakanın daha eklenmesiyle bu sayının adeta sıçradığını belirtti ve halkın bu hastalıktan yeni haberdar olmasının sebebini sordu.
Hastalanan kişiler ise geniş bir nörolojik semptom yelpazesi gösterebiliyor. Bu semptomların arasında davranış değişiklikleri, uyku bozuklukları, açıklanamayan ağrılar, halüsinasyonlar, koordinasyon problemleri ve şiddetli kas ağrıları bulunuyor.
Dr. Russell'in belirttiğine göre semptomlar, nadir ve ölümcül bir beyin hastalığı olan Creutzfeldt-Jakob hastalığı ile benzerlikler gösteriyor. Ancak CJD ve diğer tüm prion hastalıkları erken laboratuvar testleri ile olasılıkların arasından çıkartılmış durumdalar. Bu da ya prion hastalığının yeni bir türevi ile, ya da tamamen yeni bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor.
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