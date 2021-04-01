Mercedes EQS'nin Muazzam Ekranı Ortaya Çıktı; Yeni Detaylar Açıklandı

Mercedes'in EQS adını verdiği elektrikli otomobili hakkında daha fazla detay, Alman otomobil üreticisi tarafından açıklandı. Son tanıtım, aracın etkileyici menzil değerlerini bir kez daha güçlendirirken, içerisindeki teknolojiye iyi bir bakış atmamıza imkan tanıyor.
Tamamen elektrikli EQS saloon bu yılın son dönemlerinde üretim hattından çıkmaya başladığında markanın devasa Mercedes Hyperscreen seçeneğini taşıyan ilk araç olacak.
İlk olarak yılın başında sanal CES 2021'de duyurulan muazzam 56-inçlik Hyperscreen, EQS'nin ön kısmını boydan boya kaplıyor ve üç farklı ekranın yanı sıra türbinlerden ilham alan iki havalandırmayı da içerisine alıyor. Hyperscreen içerisinde 17,7 inçlik bir orta ana ekran, 12,3 inçlik bir yolcu ekranı ve 12,3 inçlik bir gösterge paneli ekranı bulunuyor.
Sistem, Mercedes'in MBUX arayüzünü kullanıyor ve 24GB RAM'e sahip olan sekiz çekirdekli bir CPU ile çalışıyor. Mercedes, Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile sunulan bu ekranın şimdiye kadar herhangi bir araca koyduğu en akıllı ekran olduğunu iddia ediyor.
Ayrıca Mercedes, EQS için üç farklı ses dünyası da geliştirdi. Elektrikli araçların içten yanmalı motorlara göre çok daha sessiz olmaları dolayısıyla otomobil üreticileri, sürücülere duyulabilen geri bildirim sunmak için yeni yöntemler arıyor. Mercedes'in bu duruma cevabı ise üç farklı ses dünyasında bulunuyor: Silver Waves (Gümüş Dalgalar – Mercedes'in söylediğine göre düz, saf ve basit), Vivid Flux (Canlı Akış – görünene göre teknoloji severleri hedef alıyor) ve Roaring Pulse (Kükreyen Nabız – güçlü makinelerle güçlü bir bağı olan kişiler için).
Bu sesler aracın kabinin içerisinde yer alan 15 hoparlör tarafından oynatılarak 3 boyutlu bir dünya oluşturuyor ve içinde bulunduğunuz sürüş modu ve duruma yanıt veriyor. Eğer konfor modunda düşük hızlarda şehirde geziyorsanız çok fazla ses duyulmayacak ancak spor moduna geçtiğinizde ve gaza bastığınızda çok daha fazla ses duyacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bu ses dünyaları için bir anahtar bulunmuyor ve o yüzden EQS'in karar verdiği dinamik sesi kullanmanız gerekecek. Ancak, eğer sessizliği tercih ediyorsanız ses dünyalarını tamamen kapatabiliyorsunuz.
Mercedes EQS gelecekte daha fazla ses deneyimi kazanacak ve firma, ilerleyen zamanlarda güncellemeler ile daha fazlasını ekleyeceğini doğrulamış durumda.
Mercedes EQS Özellikleri
EQS'in özellikleri hakkında da daha fazla bilgi verildi. Yılın daha erken dönemlerinde yapılan açıklamada EQS için tek şarj ile oldukça etkileyici bir şekilde 700km menzil bildirilmiş olsa da artık bu menzil belirli ayarlar için 770km'ye yükseldi. Bu da EQS'in şu anda mevcut olan elektrikli araçların pek çoğundan çok daha yüksek bir menzile sahip olacağı anlamına geliyor.
EQS, arkadan itişli ve dört çeker seçenekleriyle, 80kWh ve 107,8kWh batarya boyutlarıyla ve 200kW hızlı şarj desteğiyle (15 dakikada 300km) sunulacak ve hızı 210km/sa ile sınırlandırılacak.
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