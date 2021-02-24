Karaoke Partileri İçin Tasarlandı: LinkTech M300 Karaoke Hoparlör İnceleme

Bugüne kadar pek çok Bluetooth hoparlör inceledik, ancak bugün yakından tanıyacağımız LinkTech M300 adı verilen cihaz biraz farklı. Temelde yine bir Bluetooth hoparlör, ancak hem tasarımıyla bu kategorideki ürünlere göre farklı görünüyor, hem de yanında mikrofon getirmesiyle karaoke eğlencesine göz kırpıyor.
LinkTech M300, müziği oradan oraya beraberinde taşımak isteyenlere gayet uygun bir Bluetooth hoparlör. Kulplu tasarımıyla, adeta 80'lı yılların omuz üzerinde gezdirilen teyplerini andırmıyor değil. Ayrıca yanında bir mikrofon da var. Böylece yapacağınız karaoke partilerinde de keyif almanızı sağlayacaktır. Cihazın bu özelliğine de değineceğiz, ancak önce yaptığı ana işinden bahsedelim.
LinkTech M300 Özellikleri Neler?
LinkTech M300'ü, Bluetooth 5.0 yoluyla mobil cihazınıza bağlayabiliyorsunuz. Üzerinde 4 inç büyüklüğünde bir subwoofer, 2 inç büyüklüğünde tweeter'a yer veren hoparlör, teyp benzeri silindir şeklinde yapısıyla bu alandaki pek çok rakiplerinden farklı bir görünüm sergiliyor.
Plastik parçaları dışında kalan boydan boya ızgara görünümlü yapısı sebebiyle bu cihazın 360 derece ses verdiği düşünebilirsiniz. Ancak ne yazık ki cihazın orta bölümünden değil, yalnızca ön ve arka kanalları üzerinden ses geliyor. Arka kısımda sesi besleyen subwoofer işini gayet iyi şekilde yerine getiriyor, sesi güçlendiriyor ve böylece derin baslar elde edebiliyorsunuz.
Hoparlörün genel ses performansı gayet tatmin edici, ses çıkış gücü yüksek. Kablosuz bağlantısını da yalnızca saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor ve sonrasında keyifle müzik dinleyebiliyorsunuz. Cihaz üzerinde bir kapak altına AUX girişi de yer alıyor, böylece kablolu bağlantı da yapabiliyorsunuz ki cihazın mikrofonu da tam olarak burada devreye giriyor.
Bu arada bu kapak oldukça sıkı kapatılmış. Eğer tırnağınız biraz uzun değil ise, kenarındaki çentiği açmanız oldukça zor. Bunun sebebi, bağlantıları sıvı temasından engellemek için olabilir. Fakat cihazın geri kalanı için de bir su dayanıklılığından bahsedilmiyor, o nedenle bu konu hakkında bir şey söyleyemiyoruz.
Karaoke Partileri İçin İdeal
Evet, LinkTech M300, karaoke mikrofonlu bir Bluetooth hoparlör oluyor. Böylece bir yandan şarkı çalarken, siz de dilerseniz sözlerine eşlik edebiliyorsunuz. Özellikle arkadaşlarla evde verilecek karaoke partileri için ideal. Mikrofonun kablo uzunluğu da yeterli, yaklaşık 3 metre kadar. Böylece hoparlörün dibine kadar girmeniz gerekmiyor. Fakat birkaç sorun var!
Cihaza mikrofonu taktığınızda, hoparlörlerden dip ses duyuluyor. Her şarkı veya müzikte değil, ancak bu ses bazı şarkılarda alttan alttan kendini duyurabiliyor. Bazı müzik türlerinin frekansından veya ses seviyesinin yüksek tutulduğu durumlarda bunu fark etmeyebiliyorsunuz, ancak ses hep orada. Neyse ki zaten karaoke yapacağınız zamanlarda müzik sesini yükselteceğiniz için bunu duymazdan gelebilirsiniz.
Ayrıca mikrofon için bir ses dengesi ayarında da bulunamıyorsunuz. Yani hem müziği hem kendi sesinizi bu cihazdan alacaksanız, müziğin sesi sizin sesinizi bastıracak. Bu anlamda karaoke yapacağınız zamanlarda, sadece mikrofonu bu cihaza bağlayıp müziği başka bir cihazdan vermek daha sağlıklı olacaktır. Öte yandan sesiniz hoparlörlerden ekolu geliyor, bu da aslında bu cihazla içindeki piyanist şantör olma isteğinizi köreltebileceğiniz anlamına geliyor, pek fazlası değil.
Tabii ki bu alanda daha profesyonel çözümler var, LinkTech M300 fiyatı neticesinde bunlardan biri değil. Üzerinde bir ses ayar mekanizması bulundurmuyor, uygulama üzerinden ekolayzır ayarı sunmuyor.
Sonuç
Sonuç olarak LinkTech M300, kulplu tasarımı ve dahili bataryası ile rahatlıkla taşınabilen bir Bluetooth hoparlör olurken, ses desteği konusunda tatmin edici davranıyor. Bas performansını ve ürettiği ses seviyesini fiyat kategorisi için olumlu bulduk. Cihazın beraberinde gelen mikrofonu için ise açıkçası cihazın eşantiyonu olmuş diyebiliriz; çok büyük beklenti içine girmemek lazım, kuşkusuz profesyonel bir çözüm değil. Fakat işin bu fiyat kategorisi dahilindeki rakiplerinde de durum pek farklı değil; ev eğlencesi için nispeten beklentiyi karşılayabilir. LinkTech M300'ün fiyatın da 289 TL civarında olduğunu söyleyelim. Elbette bu fiyat kategorisinde mikrofonsuz Bluetooth hoparlörler arasında çok sayıda seçenek yer alıyor, ancak illa ki cihazın yanında mikrofon da bulunsun istiyorsanız bir göz atabilirsiniz.
CHIP Online Notu: %70
+ Taşıma kolaylığı
+ Kolay bağlantı
+ İdeal ses performansı
+ Etkili bas seviyesi
- Mikrofon dip sesi
- Müzik sesi, mikrofon sesini bastırıyor
LinkTech M300 Alternatifleri Neler?
LinkTech M300'e alternatif olarak bu fiyat aralığında pek çok farklı ürün bulunuyor. Bunlardan biri de Hometech BTH-500 oluyor, onu da değerlendirebilirsiniz.
Kimler LinkTech M300 Satın Almalı?
Kulplu tasarımıyla kolay taşınabilir bir Bluetooth hoparlör olan LinkTech M300, dahili bataryasıyla da her an her yerde müzik dinlemek için hoparlör arayanların tercihi olabilir.
LinkTech M300 Teknik Özellikleri
- Bağlantı Bluetooth 5.0
- Frekans Tepkisi 70HZ-15kHz
- Tweeter Boyutu 2 inç
- Tweeter Çıkış Gücü 1W/40
- Subwoofer Boyutu 4 inç
- Subwoofer Çıkış Gücü 25W
- Batarya Kapasitesi 1800 mAh
- Boyutlar 352x134x180 mm
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