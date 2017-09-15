Kaspersky Yazılımlarına Yasak Geldi!
Kaspersky yazılımlarının kullanımına getirilen bu yasak, önümüzdeki günlerde çok fazla konuşulacak!
2016'daki ABD başkanlık seçimlerine yapılan Rus hack saldırıları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Dikkatler şu an, istendiğinde Rus hükümetine bilgileri teslim etmesi gereken Rus güvenlik yazılımı firması Kaspersky Lab'a çevrilmiş durumda. Rus güvenlik devi, Temmuz ayında zaten ABD hükumetinin onaylanmış IT listesinden çıkarılmıştı, ama şimdi resmi olarak tüm federal ajanslarda kullanımı yasaklandı.
ABD hükumeti, Kaspersky'nin Rus hükumetine bilgi sızdırdığı konusunda bir süredir endişeliydi. CEO Eugene Kaspersky'nin Kongre'de kanıt gösterme ve yazılımlarının kaynak kodunu teslim etme teklifine rağmen bu şüpheler değişmedi. İç Güvenlik Bakanlığı, federal ajansların artık Kaspersky Lab'den hiçbir yazılım ve hizmeti kullanamayacağını açıkladı.
Bakanlık, The Washington Post'a yaptığı bir açıklamada şöyle konuştu: "Rus hükümeti, ister kendi hareket ediyor ister Kaspersky ile birlikte çalışıyor olsun, Kaspersky ürünlerine olan erişimi kullanıp federal bilgileri ve bilgi sistemlerini ele geçirebilir ve bu da ABD ulusal güvenliği direkt olarak etkileyecek bir şey."
Kaspersky Lab kendi açıklamasında suçlamaların asılsız olduğunu ve "hükumetle hiçbir uygunsuz bağı bulunmadığını" söyledi ve yasaklamayı haklı çıkaracak "yeterli delil bulunmadığını" ve bunun bir haksızlık olduğunu söyledi...
H. Hüseyin Öztürk
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