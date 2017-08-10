Kaybolan 4 Windows İşlevini Geri Getiriyoruz
Sevdiğiniz bir Windows işlevi Windows 10'da ortadan kaybolduysa, bu yazımız sizin için!
Microsoft, geçen senelerle birlikte birçok işlevini ve aracını Windows'tan kaldırdı. Her yeni Windows sürümü, birçok yeni işlevle gelirken firma, eskilerinin bazılarını ya budadı ya da yerine yenilerini koydu.
En sevdiğiniz Windows işlevi Windows 10'da kaybolup gittiyse, aşağıda onu nasıl geri getireceğinizi size göstereceğiz.
İşte Windows 10'dan kaldırılan 4 işlev ve onları geri getirmenin veya benzer işlevlere sahip olmanın yolları.
1. Windows Media Center
Microsoft'un temel ses ve video yürütme aracı Windows Media Player'ı muhtemelen tanıyorsunuz. Windows 7'den beri güncellenmeyen yazılım, Windows 10'da hala bulunuyor. Ancak daha güçlü bir program olan Windows Media Center, Windows 10'da yok.
Ağ konumlarından, internetten medya yürütmeye ve canlı TV'yi kaydetmeyen izin veren Windows Media Center'ın Windows 10'dan kaldırılması, birçok kullanıcıyı üzmüştü. İyi haber ise Windows Media Center'ın gayri resmi bir kopyasını Windows 10'a geri getirmenin mümkün olması.
2. Masaüstü Araçları
Windows 7'de masaüstünüze hesap makinesi, hava durumu gibi araçları ve bilgileri taşıyan masaüstü araçlarını (diğer adıyla Desktop Gadgets) hatırlıyor musunuz? Windows 8'le birlikte bu araçların yerini Modern uygulamalar almıştı. Windows 10'da klasik masaüstü araçlarını geri getirmeniz mümkün ancak güvenlik riskleri nedeniyle bunu yapmanız önerilmiyor. Microsoft, bu araçların kötü niyetli kişiler tarafından kolayca kullanılabileceğini keşfetmiş ve sorunu onarmanın çok kolay olmadığını söylemişti.
Bu yüzden daha güvenli ve çok daha güçlü Rainmeter'i kullanmanızı tavsiye ediyoruz. İçerisinde simge paketleri, canlı duvar kağıtları ve tabi ki masaüstü araçları bulunan bu ücretsiz araç, masaüstünüzü kişiselleştirmeye yönelik onlarca yol sunuyor.
3. Dosya Gezgini Kitaplıkları
Windows 7'de tanıştığımız kitaplıklar, dosyalarımızı organize etmeye yönelik yeni bir yol sunuyordu. Ancak kitaplıklar, bazı kullanıcıların kafasını çok karıştırdı ve Microsoft bu özelliği Windows 8.1 ve Windows 10'da gizledi. İşlevi hala kullanabiliyorsunuz ancak önce etkinleştirmeniz gerekiyor.
Kitaplıkları etkinleştirmek için bir Dosya Gezgini penceresi açın ve sol tarafta boş bir yere sağ tıklayın. Kitaplıkları göster seçeneğine tıkladığınızda solda yeni Kitaplıklar seçeneğini göreceksiniz. Bu öğeye çift tıkladığınızda Belgeler, Resimler gibi varsayılan kitaplıklar görünecek.
4. Klasik Windows 95/98 Teması ve Başlat Menüsü
Bugünün standartlarıyla antika olarak görünse de Windows 95'in görünümünü seven birçok kullanıcı var. Önceki Windows sürümlerinde Windows 95'e benzeyen klasik görünümü etkinleştirebiliyordunuz ancak Windows 10'da bunu yapamıyorsunuz.
Windows 10'a Windows 95/98 görünümü kazandırmak için bir tema paketi yüklemeniz gerekiyor ancak bu da eski görünümü tam olarak geri getirmiyor. Önce bu DeviantArt sayfasını ziyaret edin ve Download'a tıklayın. İndirdiğiniz ZIP dosyasını bilgisayarınızda bir konuma kaydedin ve sonra içeriğini şu klasöre çıkartın:
C:\Windows\Resources\Ease of Access Themes
Şimdi Ayarlar uygulamasını açın ve Erişim Kolaylığı > Yüksek kontrast yolunu izleyin. Burada az önce klasöre çıkardığınız Classic öğesini göreceksiniz. Bu öğeyi seçin ve Uygula düğmesine tıklayın. Bunu yaptığınızda Windows 10'un pek çirkin görüneceğini söyleyelim.
Windows 9x Başlat Menüsünü geri getirmek için ise Classic Shell'i kullanabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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