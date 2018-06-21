Keepsafe Browser: Sizi Koruyan Yeni Tarayıcı
Keepsafe Browser isimli yeni bir tarayıcı, özellikle gizliliğe önem veren kullanıcıların fazlasıyla hoşuna gidecek!
Facebook'un Cambridge Analytica veri skandalının ardından, gizlilik konusu hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldi. Bu doğrultuda, gizliliğe önem veren yazılımlar ve uygulamalar da kullanıcılar tarafından oldukça fazla tercih ediliyor. İşte bu uygulamalara, şimdi önemli bir yenisi daha eklendi. Gizlilik odaklı uygulamalarıyla tanınan Keepsafe, yeni mobil tarayıcısını tanıttı.
Keepsafe Browser, en basit tanımıyla, gezdiğiniz web sitelerinin sizden bilgi almasını engelliyor. Bunun yanında, gezinti geçmişinizi de, isteğiniz doğrultusunda kaydetmiyor.
Tarayıcı, kullanıcılarına uygulama üzerinde de bir takım kontroller sunuyor. Bunlardan en önemlisi, kuşkusuz uygulamayı basit bir şifreden parmak izine kadar uzanan seçenekler dahilinde korumaya alması. Başka bir deyişle tarayıcıyı açmak için, önce gerekli olan şifreyi ya da parmak izini girmeniz gerekiyor.
Keepsafe Browser, hem Android, hem de iOS platformları için indirilebiliyor.
Keepsafe Browser (Android)
Keepsafe Browser (iOS)
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın