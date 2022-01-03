Kimlik Avı Sayfalarının Üçte Biri Bir Gün İçinde Devre Dışı Kalıyor

Kimlik avı sayfalarının yaşam döngüsünü analiz eden Kaspersky araştırmacıları, kimlik avı sayfalarının üçte birinin bir gün içinde devre dışı kaldığını ve sayfa ömrünün ilk saatlerinin kullanıcılar açısından en tehlikeli zaman dilimi olduğunu keşfetti. Bu, söz konusu site kimlik avına karşı koruma sistemleri tarafından tespit edilip veritabanlarına girilmeden önce saldırıların gerçekleştiği ana karşılık geliyor.