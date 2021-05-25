Kioxia, Arena ile Distribütörlük Anlaşması İmzaladı

Arena, dünyanın lider Nand flash teknolojisi ile SSD ve memory çözümleri sunan Kioxia markası ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte Kioxia'nın depolama ve data center (veri merkezi) ürünleri Arena güvencesi ile kullanıcılarla buluşacak.
Kioxia, Bellek Teknolojisinde İlklere İmza Atıyor
Mucidi olduğu Nand flash teknolojisi ile SSD ve memory çözümlerinde dünyada lider konumda yer alan Kioxia, USB flash bellek, micro SD ve SD kartların yanı sıra son kullanıcılar için SATA ve NVMe SSD çözümleri de sunuyor. Kurumsal ürün grubunda üreticiler için Memory çözümlerinin yanı sıra veri merkezleri ve sistem entegratörleri için yüksek performanslı SSD çözümleri ve veri kullanımını hızlandıran KumoScale teknolojisi de Kioxia'nın ürün gamına dahil.
Nand flash bellek teknolojisinin mucidi olan firma, 2001 yılında ticari 1 GB MLC Nand teknolojisini tanıtmış, 2007 yılında dünyanın ilk 3D Flash Memory teknolojisini ve 2013 yılında da yine dünyanın ilk UFS memory teknolojisini kullanıcılarla buluşturmuştu.
Son kullanıcıların günlük hayatlarında güvenle kullanabileceği, kurumların kendi vizyonlarını ve gelecek hedeflerini destekleyen teknolojilere imza atan en önemli Memory firması olmayı hedefleyen şirketin merkezi Tokyo'da bulunuyor. Dünyanın en büyük ikinci Nand flash bellek üreticisi olan şirketin son ürünleri arasında Exceria Plus G2 SSD, Datacenter SSD'leri ve Exceria Plus Micro SD kartlar yer alıyor.
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