Klipsch'ten Kusursuz Hoparlör Deneyimi!

"Ses ve ses üretimi ile ilgili teorilerimin yanlışlığı, yalnızca fizik yasaları değiştiğinde kanıtlanacaktır" diyen akustik öncüsü Paul Wilbur Klipsch tarafından Amerika'da kurulan Klipsch'in The Sixes Aktif Monitör Hoparlörü, tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.