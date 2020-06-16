Klipsch'ten Kusursuz Hoparlör Deneyimi!

Ev sinema sistemlerinde akla gelen ilk marka olmasının yanı sıra, ticari sinema salonlarında kullanılan hoparlör pazarının bir numaralı oyuncusu olarak konumlanan Klipsch'in Heritage ailesinden The Sixes Aktif Monitör Hoparlörü, büyük odaları dolduracak güçte ses seviyesi ile kaliteyi zirveye çıkarıyor.
Klipsch'in, hoparlör kategorisinde öne çıkan tescilli teknolojisi Klipschorn boynuz tipi sürücüleri, kullanıcılarına benzersiz bir hassasiyet, kusursuz netlik ve zahmetsiz güç kombinasyonu sunuyor.
Kusursuz ses deneyimi
Oldukça eski ve köklü bir marka olan Klipsch ile mükemmel müzik ve film zevki çıkarmanın zamanı geldi. The Sixes monitör hoparlörün entegre amfisi sayesinde, fazla yer kaplamadan odanızı dolduracak gerçeğe en yakın, kusursuz bir ses deneyimi ile buluşmaya hazır olun.
Yüksek verimli amplifikasyonu, yetenekli yapısı, harici subwoofer ile güçlü bass sesi özelliği ve
A/V alıcısına ihtiyaç duymadan kusursuz Hifi ses sunan Klipsch'in The Sixes Aktif Monitör Hoparlörü, vintage tasarımı ile harikalar yaratıyor.
Bas hoparlörü ekleme seçeneği
Entegre phono pre-amp, bluetooth kablosuz teknolojisi, dijital optik, analog RCA ve USB girişlerine sahip The Sixes, pikap, TV, bilgisayar veya bluetooth teknolojileri ile herhangi bir cihaza bağlanarak kaynak ne olursa olsun mükemmel bir akustik deneyim sunuyor. The Sixes, aynı zamanda kolaylıkla harici bir subwoofer hoparlörü eklemeniz için bass çıkışına da sahip.
Klasik tasarımın son teknoloji ile buluşması
Gerçek ahşap cilası, bakır kaplı tuş ve buton materyalleri ile tasarlanan Klipsch Heiritage serisi, Paul W. Klipsch'in akustik ve klasik tasarım mirasını son teknolojilerle harmanlıyor. Klipsch mühendisleri tarafından kusursuz ses deneyimini tanımlayan The Sixes, problemsiz kurulum ve kullanım sunuyor.
Dünyaca ünlü sloganı, çalışanı Bob Moers'ın efsanevi "Bullshit" t-shirtleriyle verdiği poz ile popüler hale gelen Klipsch markası, müzik tutkunları ve meraklıları için efsanevi performanslı tasarım harikalarına imza atmaya devam edecek.
The Sixes Aktif Monitör Hoparlörü 8499 TL.
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