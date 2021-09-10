Köpekler Hakkında Şaşırtıcı Keşif: Bebekler ve Köpeklerin İlginç Benzerliği

Daha önce yalan söylendiğinde bunu anladıkları ortaya çıkartılan köpeklerin sesli komutları anlama ve gerçekleştirme yeteneği oldukça ünlü. Ancak yeni bir çalışma, köpeklerin sahiplerinin "otur", "koş" gibi basit komutları yerine getirmekten çok daha fazlasını yaptığını ortaya koyuyor. Köpeklerin sahiplerinin sesine özel bir bağlılığı olduğunu ve beyin aktivitelerinin bu sesleri duyarken yeni doğan bebeklerin annelerinin sesine verdiği tepkiye benzer tepkiler ürettiğini ortaya koydu.
NeuroImage dergisinde yayınlanan yeni çalışmaya göre köpekler sadece sahipleriyle etkileşime girmekten memnun olmuyor, aynı zamanda onların seslerini dinlerken de mutlu oluyorlar. Bebekler de benzer şekilde hem mutlu olmak hem de kendilerini güvende hissetmek için annelerinin seslerine bağlılık gösteriyor. Yeni çalışmada araştırmacılar köpeklerin beyin aktivitelerini araştırırken sahiplerine olan sevgilerini de gösterip göstermediğini tespit etmeye ve insanların ebeveynlerine gösterdiği bağlılığa benzer bir bağlılık ortaya koyup koymadıklarını tespit etmeye çalıştı.
Araştırmanın baş yazarı Anna Gabor yaptığı açıklamada, "Köpek sahibine bağlanmanın arkasındaki beyin mekanizmalarını incelemek özellikle heyecan verici, çünkü farklı türlerin bireyleri arasındaki bu eşsiz bağın, türdeşler arasındaki diğer iyi bilinen ilişkilere ne kadar benzer olabileceğini anlamaya yardımcı olabilir" diyor ve ekliyor: "Birkaç yıl önce köpek beyinlerinin sözlü övgülere duyarlı olduğunu keşfettik, ancak konuşmacıyla olan ilişkinin bu duyarlılığı nasıl etkilediği henüz keşfedilmedi."
Araştırmaya konu olan işlevleri aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz:
Sonuçlar, bir köpeğin beyninin ödül merkezinin, tanıdık kişinin konuştuğu zamana kıyasla sahibinin sesine daha duyarlı olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, sahiplerine daha fazla bağlı olan köpeklerin daha fazla sinirsel tepki gösterdiğini buldular. Sahibi görünür olmadığında onları seslerinden tanıyabildiklerini ve köpek özel olarak övülmediğinde bile duymanın ödüllendirici olduğunu gösterdiler. Sonuç olarak bir köpeğin sahibiyle ilişkisi, bir bebek ve annesininkiyle pek çok benzerliğe sahip.
Araştırmanın yazarlarından Marta Gacsi ise, konu hakkına şunları söylüyor: "Bağlanmanın temel işlevi, bağımlı bireyi (bebek, köpek) bağlandığı kişinin yakınında tutmaktır. Araştırmamız, köpeklerde, tıpkı bebeklerde olduğu gibi, sadece bakıcı ile olumlu etkileşimlerin değil, aynı zamanda nötr sesini dinlemenin bile ödüllendirici olduğunu ortaya koyuyor."
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