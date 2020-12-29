Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman geliyor? Aşı zorunlu olacak mı?

Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek sorusu yanıt buldu. Koronavirüs aşıları 30 Aralık 2020'den itibaren Çin'den Türkiye'ye getirilecek. Peki aşı zorunlu olacak mı? İşte detaylar...