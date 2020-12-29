Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman geliyor? Aşı zorunlu olacak mı?

Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek sorusu yanıt buldu. Koronavirüs aşıları 30 Aralık 2020'den itibaren Çin'den Türkiye'ye getirilecek. Peki aşı zorunlu olacak mı? İşte detaylar...

Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi mi? Aşı zorunlu olacak mı?

Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman geliyor sorusuna yanıt THY'den geldi. Türk Hava Yolları, Çin'den Türkiye'ye gelecek olan koronavirüs aşılarının ilk partisinin yarın Pekin-İstanbul seferi ile İstanbul Havalimanı'na ulaştırılacağını duyurdu.

Koronavirüs Aşısı Türkiye'ye Geldi mi?

Çin'den alınan koronavirüs (Covid-19) aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi yarın (30 Aralık 2020) Türkiye'ye geliyor.

THY'den Koronavirüs Aşısı Açıklaması

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Çin'den getirilecek koronavirüs aşısının ilk partisi, THY'nin "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağıyla yarın başkent Pekin'den İstanbul Havalimanı'na taşınacak.

İlk parti için 17 konteynerde toplam 3 milyon doz aşı taşınacak. Uçak yarın (30 Aralık 2020) saat 06.10'da İstanbul'a ulaşacak ve ardından getirilen aşıların yine THY'ye ait başka bir seferle Ankara'ya gönderilmesi planlanıyor.

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Koronavirüs Aşısı Zorunlu Olacak mı?

Sağlık Bakanı Koca "Koronavirüs aşısı zorunlu olacak mı?" sorusuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak." dedi.

Koronavirüs Aşılarının Türkiye'ye Gelmesi 1-2 Gün Ertelenmişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Aralık'ta, koronavirüs aşılarının Çin'den gelişinin 1-2 gün ertelendiğini duyurmuştu. Bakan Koca, "Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" demişti.

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