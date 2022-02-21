Koronavirüs vaka yoğunluğu en fazla artan 10 il (5-11 Şubat)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında son durumu açıkladı. Buna göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.
Vaka Yoğunluğu En Çok Artan 10 İl
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun" dedi.
5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun. pic.twitter.com/QVsqbfRHV3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 21, 2022
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